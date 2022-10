Andor : la série prépare le retour de ce personnage emblématique de Star Wars

Palpatine et Dark Vador © Lucasfilm

Avertissement : cet article contient des spoilers pour l’épisode 7 de la série Star Wars: Andor.

Jusqu’à présent, la série Star Wars: Andor sur Disney+ s’est contentée de tracer son propre chemin à travers la saga Star Wars. Nous n’avons pas vu un seul sabre laser. La Force semble être une religion lointaine, sans rapport avec l’histoire. Enfin, il n’y a pas eu de croisement avec d’autres histoires se déroulant pendant cette période qui se déroule entre La Revanche des Sith et Un Nouvel espoir.

Cela pourrait en revanche changer bientôt, car la série vient d’évoquer le personnage le plus emblématique de la saga Skywalker. Cette semaine, Wullf Yularen, personnage vu dans The Clone Wars et Un Nouvel espoir, est revenu pour annoncer une nouvelle répression impériale, en disant : « J’ai parlé avec l’empereur Palpatine et il m’a assuré que le Bureau de la Sécurité Impériale prendra les devants à l’avenir ».

Le retour de Palpatine évoqué dans la série Andor ?

Dans une scène ultérieure, Mon Mothma et Luthen discutent de ce sujet, disant que « Palpatine n’hésitera plus » à éliminer tout soupçon de rébellion. L’empereur Sith est ensuite subtilement évoqué plusieurs fois dans l’épisode. Alors, pourrions-nous réellement voir Ian McDiarmid à l’écran dans la série ?

Difficile à dire à ce stade, bien qu’il soit déjà apparu dans la série Obi-Wan Kenobi. Nous serions ravis de le voir prononcer un discours au Sénat impérial ou peut-être arriver en tant qu’invité d’honneur surprise à l’un des dîners chics de Mon Mothma…

Bien que complètement dépourvu de pouvoir, Palpatine conserve — à cet instant de la saga — un semblant de normalité pour maintenir le Sénat opérationnel. Nous pourrions le voir apparaître et se comporter, comme dans la trilogie préquelle, en tant que Sénateur, que ce soit en hologramme ou en personne.

Durant la Star Wars Celebration, ayant lieu du 26 au 29 mai au Centre de Convention d’Anaheim, McDiarmid avait fait une réponse en demi-teinte quant à l’apparition en chair et en os de son personnage. Il ne fait pas de doute qu’il sera présent dans l’intrigue des futures séries Star Wars, mais l’acteur est resté volontairement flou sur le fait qu’on puisse le revoir à l’écran rapidement.