Android 14 s’attaque enfin aux bloatwares qui pompent vos ressources

Android 14 s’invite progressivement sur les smartphones éligibles depuis le déploiement de sa version stable. Les utilisateurs ont ainsi déjà pu mettre à l’épreuve certaines fonctionnalités à l’instar de la localisation en temps réel sur Google Contacts, du retour en arrière prédictif ou encore de l’Ultra HDR. Aujourd’hui, c’est une nouvelle option découverte par l’expert Mishaal Rahman qui fait grand bruit.

Et pour cause, celle-ci promet de s’attaquer à un fléau qui empoisonne la vie des usagers : les bloatwares. Ces applications sont préinstallées par défaut sur les smartphones par les constructeurs, suite à des accords avec les éditeurs. Il est souvent impossible de les désinstaller ou de les désactiver. Or ces bloatwares prennent de l’espace de stockage, consomment des ressources système et utilisent de la batterie.

Android 14 sonne la fin de la récréation pour les bloatwares

Google a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. A l’avenir, Android 14 va nous permettre d’empêcher les bloatwares de consommer inutilement des ressources. Concrètement, l’application préinstallée sera automatiquement placée à l’arrêt tant que l’utilisateur ne l’aura pas ouverte manuellement. De quoi “réduire considérablement l’utilisation des ressources système (par exemple, la mémoire ou la batterie)”, comme le promet Google dans le descriptif de la fonctionnalité.

Google va déployer cette fonction par défaut dans l’Android Open Source Project, base sur laquelle les fabricants travaillent pour développer leurs surcouches maison. Ces derniers auront toutefois le dernier mot. Ils pourraient désactiver l’option ou inscrire certains bloatwares sur une liste verte. Autrement dit, l’utilité de cette nouvelle fonctionnalité pourrait en pâtir si aucun constructeur ne joue le jeu.

Dans l’attente d’une communication officielle de Google, sachez qu’il est possible d’en finir avec certains bloatwares en les désactivant. Pour ce faire :

Rendez-vous dans les Paramètres > Applications .

. Sélectionnez l’application visée puis cliquez sur Désactiver .

. Elle ne pompera désormais plus les ressources en tâche de fond.

Malheureusement, certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désactivées. Il est toutefois possible de vous en débarrasser via des moyens détournés :

En passant par une application tierce comme Avast Cleanup.

En rootant votre smartphone.

On vous détaille les différentes procédures dans notre tutoriel dédié aux bloatwares.