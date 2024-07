Comment changer le code PIN de votre smartphone Android ?

Modifier le code PIN d’un smartphone Android n’est pas compliqué. Toutefois, il n’est pas toujours simple de trouver le bon menu. Dans ce tuto, on vous détaille toutes les étapes nécessaires pour en configurer un nouveau sur votre téléphone, quelle que soit sa marque.

Le code PIN est un bouclier qui permet de protéger votre smartphone des intrusions malveillantes. Composé de quatre chiffres, il est exigé à chaque fois que vous allumez votre téléphone. Lorsque vous faites l’acquisition d’un nouvel appareil, le code PIN par défaut est généralement 0000. Par mesure de sécurité, il faut le changer immédiatement, en évitant de renseigner quatre fois le même chiffre, une suite de chiffres comme “1234”, ou encore votre année de naissance, qui peuvent être facilement trouvés.

En effet, si ce code est trop simple à deviner et qu’une personne malintentionnée avait accès à votre téléphone, elle pourrait s’en servir pour modifier vos mots de passe, ou encore pour extorquer vos données confidentielles. Par ailleurs, ce fameux code de sécurité est souvent la cible des malwares. C’est pourquoi, il est toujours préférable de réfléchir à deux fois avant d’installer une application sur son smartphone.

Changer ce code s’effectue plus ou moins de la même manière sur tous les smartphones Android, bien que quelques subtilités soient à prévoir en fonction de la marque de votre appareil. On vous explique ci-dessous la marche à suivre pour changer le code PIN de votre carte SIM.

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone.

de votre smartphone. Sélectionnez la rubrique Sécurité et confidentialité .

. Descendez tout en bas, puis cliquez sur Autres paramètres de sécurité.

Ouvrez le menu Définir verrouillage SIM .

. Cliquez sur Modifier PIN de la SIM .

. Vous devrez enfin indiquer votre code PIN actuel puis définir le nouveau code PIN.

Rendez-vous dans les Paramètres .

. Touchez la section Sécurité et confidentialité , puis Sécurité et confidentialité renforcées tout en bas.

, puis tout en bas. Descendez et sélectionnez Verrouillage de carte SIM .

. Appuyez sur Modifier le code PIN de la carte SIM .

. Renseignez le code PIN actuel, puis définissez un nouveau code PIN.

Ouvrez les Paramètres .

. Entrez dans le menu Mots de passe & sécurité , rubrique Confidentialité .

, rubrique . Ouvrez les Paramètres de verrouillage de la carte SIM .

. Saisissez votre ancien code, puis le nouveau.

Accédez aux Paramètres , rubrique Mot de passe et sécurité .

, rubrique . Ouvrez le menu Sécurité du système , puis sélectionnez Verrouillage de la carte SIM .

, puis sélectionnez . Touchez l’option Modifier code PIN de carte SIM .

. Indiquez votre PIN actuel, puis votre nouveau PIN.

Entrez dans les Paramètres .

. Ouvrez la section Sécurité & écran de verrouillage puis Paramètres avancés .

puis . Allez dans Verrouillage de la carte SIM .

. Appuyez sur Modifier le code PIN de la carte SIM.

Indiquez votre PIN actuel, puis votre nouveau code.

Ouvrez les Paramètres .

. Accédez à la section Sécurité .

. Trouvez le menu nommé Configurer blocage SIM ou Définir le verrouillage de la carte SIM .

ou . Appuyez sur Changer le code PIN .

. Renseignez le PIN actuel du smartphone, puis définissez en un nouveau.

Accédez aux Paramètres .

. Suivez le chemin Général > Sécurité .

. Ouvrez le menu Configurer blocage SIM .

. Indiquez votre code actuel, puis configurez le nouveau.

Que faire en cas d’oubli de votre code PIN ?

Vous souhaitez changé votre code PIN, mais avez renseigné trois fois le mauvais code ? Dans ce cas, votre carte SIM va se bloquer, et vous devrez renseigner son code PUK. Pour le trouver, il vous suffit de vous référer à la carte triple découpe sur laquelle était attachée votre carte SIM. Une fois que vous aurez renseigné le code à 8 chiffres inscrit sur la carte, vous devrez définir un nouveau code PIN.

Si vous ne retrouvez pas le socle de votre SIM, vous pouvez également vous rendre sur le site de votre opérateur mobile. À partir de là, connectez-vous à votre espace client, et rendez-vous dans la section relative à la gestion de votre compte. Vous devriez trouver le code de déblocage de votre SIM (PUK) dans la rubrique Informations. Pour plus de détails, on vous invite à regarder la vidéo ci-dessous.

