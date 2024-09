Android 15 est là, ces smartphones recevront la mise à jour dans quelques semaines

Android 15 est enfin là et son déploiement va débuter dans quelques semaines. Pour commencer, ce sont les smartphones Pixel 6 et versions ultérieures qui profiteront de la mise à jour.

© Envato

Android 15 est désormais disponible dans l’AOSP et sera déployé sur les appareils Pixel 6 et version ultérieures dans les semaines à venir

Google intègre l’IA de Gemini dans TalkBack pour améliorer l’accessibilité et ajoute la détection musicale à Circle to Search

Le système d’alerte aux tremblements de terre d’Android s’étend à tous les États-Unis, offrant deux niveaux d’alertes selon la gravité

Ça y est. Après des mois d’attente, de nouvelles fonctionnalités dans les phases de bêta et autres annonces, Android 15 arrive, dévoilé par Google. Le système d’exploitation est présent dans la base de données du projet open source Android (AOSP).

À lire > Android 15 : tout savoir sur la mise à jour tant attendue de l’OS

La mise à jour Android 15 arrive pour les Pixel

C’est dans les semaines à venir que la mise à jour Android 15 arrivera sur les smartphones Pixel 6 et versions ultérieures. Puis, les utilisateurs de constructeurs comme Samsung, Honor, Motorola, Nothing ou encore OnePlus en profiteront mais dans plusieurs mois, sans plus de précision.

Android 15 apporte des changements subtils mais significatifs. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve une gestion du volume remaniée, le partage d’écran partiel lors de la diffusion et la possibilité d’utiliser l’appareil Android comme webcam pour PC.

Google intègre également l’IA dans son écosystème. TalkBack, le lecteur d’écran d’Android, bénéficie désormais de Gemini pour générer des descriptions audio détaillées. Une bonne nouvelle pour l’accessibilité des personnes malvoyantes ou non-voyantes.

Circle to Search s’enrichit d’une fonction de détection musicale. Cette fonctionnalité permet d’identifier les morceaux en cours de lecture comme Shazam en donnant des informations sur le titre, l’artiste et des liens vers des vidéos YouTube associées.

Chrome sur Android introduit la lecture à voix haute des pages web avec des options de personnalisation comme la vitesse de lecture, le type de voix et la langue.

Les États-Unis profitent d’une alerte aux tremblements de terre

Pour les utilisateurs de montres Wear OS, Google Maps permet désormais de télécharger des cartes hors ligne, ce qui est particulièrement utile pour les modèles plus grands comme la montre connectée OnePlus Watch 2R et la montre connectée Galaxy Watch Ultra.

Le système d’alerte aux tremblements de terre d’Android s’étend à tous les États américains et territoires couverts par l’USGS. Sur la côte ouest (Californie, Oregon, Washington), le système utilise les données des accéléromètres et le crowdsourcing pour avertir des secousses imminentes. Deux types d’alertes sont disponibles : “Be Aware” pour les tremblements légers et “Take Action” pour les situations nécessitant une mise à l’abri immédiate.

Source : Gizmodo