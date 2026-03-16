Android Auto va enfin corriger l’un de ses défauts les plus agaçants

Malgré ses nombreux atouts, Android Auto ne permet pas de contrôler directement le choix des stations de radio. Les utilisateurs doivent quitter l’interface et passer par le système d’infodivertissement du véhicule, une manipulation peu pratique. Bonne nouvelle, Google devrait prochainement gommer ce défaut.

C’est un serpent de mer qui ressurgit régulièrement : l’intégration de la radio directement sur Android Auto. Pour rappel, l’application de mise en miroir permet d’accéder à de nombreux services mais pas aux fameuses stations. Les utilisateurs doivent quitter l’interface et passer par le système d’infodivertissement du véhicule. Une étape supplémentaire qui peut s’avérer agaçante à la longue.

Nous savions que Google planchait depuis plusieurs mois sur une intégration native. Celle-ci se rapproche visiblement à grand pas. Preuve en est avec les chaînes de caractères découvertes par Android Authority dans les entrailles du logiciel embarqué. On peut y trouver les mentions “Search for stations” et “There are no stations available right now”, des indices probants qui suggèrent qu’il sera bientôt possible de rechercher et choisir des stations de radio sur Android Auto.

Android Auto pourrait enfin intégrer le choix des stations de radio

L’arrivée d’un onglet dédié à la radio devrait faciliter la vie des automobilistes férus de radio. Et pour cause, ils n’auront plus à quitter l’interface ou à utiliser chaque application de radio séparément. Reste à voir comment Google parviendra à surmonter ce défi technique. Pour rappel, Android Auto fonctionne principalement en miroir du smartphone et ne contrôle pas directement les fonctions matérielles du véhicule.

Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, le géant de la tech devra faire communiquer AA avec les systèmes électroniques des voitures, tout en s’adaptant à la grande diversité d’architectures et de standards radio utilisés par les constructeurs (DAB+, HD Radio, DRM, ISDB-T, CDR). Le travail continue donc en coulisses et nous ignorons encore quand cette option sera déployée en version stable pour l’ensemble des usagers.

Ces derniers espèrent aussi que Google règle pour de bon les problèmes liés aux commandes vocales qui font des siennes sur Android Auto.