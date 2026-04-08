Android 17 introduit enfin la fonctionnalité que tous les joueurs attendaient

Bonne nouvelle pour les gamers mobiles ! Android 17 intègre nativement un système de réattribution des touches de la manette. Les utilisateurs bénéficieront d’un menu de remappage unifié pour l’ensemble de leurs jeux.

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DualSense, DualShock, Xbox Wireless Controller… Il est possible d’appairer des manettes à un smartphone Android depuis de nombreuses années. Cela offre une expérience de jeu bien plus confortable pour les gamers exigeants qui pointent toutefois un défaut persistant. L’OS ne propose pas de fonctionnalité native de réattribution des touches. Une limitation qui disparaît enfin sur Android 17.

L’information a été confirmée par Mishaal Rahman, responsable de l’engagement communautaire Android. “Nous testons une fonction de remappage des contrôleurs au niveau du système sur Android, vous permettant d’ajuster les contrôles de votre manette selon vos besoins spécifiques”, révèle-t-il sur Reddit.

Déjà disponible dans la bêta Android 17, la fonctionnalité est encore en cours de fignolage si bien que des défauts peuvent subsister (les icônes de boutons affichées peuvent ne pas correspondre à votre manette, sans que cela n’affecte le fonctionnement global). Pour la tester, il faut être muni d’un appareil éligible inscrit au programme bêta d’Android.

Comment réattribuer les boutons de votre manette sur Android 17 ?

Pour les manettes filaires : suivez le chemin Paramètres > Système > Manette de jeu et sélectionnez votre manette.

Pour les manettes Bluetooth : suivez le chemin Paramètres > Appareils connectés et appuyez sur l’icône de paramétrage à côté de votre manette. Dans la section Détails de l’appareil, appuyez sur Paramètres de la manette de jeu.

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L’objectif de ce nouveau menu est de renforcer l’accessibilité et de réduire les conflits de mémoire musculaire lors du passage d’une plateforme à l’autre. Les modifications s’appliquent au niveau du système d’exploitation. Vous n’aurez donc pas besoin de reconfigurer les boutons individuellement pour chaque jeu ou lorsque vous reconnecterez votre manette.

Jusqu’alors, le menu de réattribution des touches était laissé à la discrétion de chaque studio. Si certains jeux proposent des options de personnalisation, d’autres imposent une disposition figée des boutons, sans possibilité d’ajustement. Les joueurs doivent alors s’orienter vers des applications tierces comme Octopus ou Panda Gamepad Pro dont la compatibilité varie selon les appareils, les versions d’Android et le jeu utilisé, sans aucune garantie de stabilité ou de fonctionnement universel.