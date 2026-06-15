Android Auto : cette mise à jour permet enfin d’éviter les déconnexions intempestives

Plusieurs possesseurs de Samsung Galaxy et de Google Pixel dénonçaient des déconnexions intempestives d’Android Auto ces derniers mois. Une mise à jour des services Google Play permet enfin d’y remédier.

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Les déconnexions intempestives d’Android Auto empoisonnent la vie des utilisateurs. Ces derniers mois, les détenteurs de Samsung Galaxy et de Google Pixel ont été particulièrement touchés tant en mode filaire qu’en mode sans fil. Bonne nouvelle, une mise à jour des services Google Play s’est enfin attaquée à ce problème récurrent, comme le rapportent plusieurs médias spécialisés.

Le journal des modifications de cette mise à jour se contente d’évoquer des “corrections de bugs pour les services liés à la connexion des appareils”. Google ne fournit aucun détail supplémentaire, mais les remontées utilisateur et les différents rapports prouvent qu’elle aide à corriger le dysfonctionnement susmentionné.

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Comment mettre à jour les services Google Play pour régler le problème d’Android Auto ?

La cause la plus probable du problème semble liée à Android Advanced Protection qui inclut notamment la détection de vol, le verrouillage hors ligne de l’appareil et plusieurs autres mécanismes de protection. L’outil de sécurité aurait perturbé les paramètres USB de certains smartphones Pixel et Samsung, empêchant Android Auto de conserver une connexion stable. Le fait que des déconnexions aient également été signalées en mode sans fil suggèrent néanmoins que le problème était plus complexe.

Pour télécharger la dernière mise à jour des services Google Play (si elle ne s’est pas installée automatiquement), il suffit de suivre ces quelques étapes sur votre smartphone :

Ouvrez les Paramètres > Applications.

> Appuyez sur Afficher toutes les applications > Services Google Play .

> . Faites défiler la page jusqu’en bas et touchez Détails de l’application .

. Vous serez redirigé vers la fiche des Services Google Play sur le Google Play Store. Appuyez sur Mettre à jour si le bouton est disponible.

Cette mise à jour ne résoudra pas tous les cas de déconnexion d’Android Auto, mais elle devrait permettre de corriger ceux signalés de manière récurrente ces derniers mois sur les Pixel et les Galaxy.