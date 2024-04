Android Auto : la conduite de nuit est dangereuse à cause de ce bug

© Envato

Chez certains utilisateurs, Android Auto ne passe plus en mode sombre lorsqu’il fait nuit

Ce qui veut dire que l’affichage lumineux peut aveugler les automobilistes, de nuit

Aucun correctif ou communication n’a été fait à ce propos par Google

Android Auto prend du galon au fil des mises à jour. Le système d’infodivertissement a ajouté l’intelligence artificielle à son fonctionnement mais malheureusement, l’écosystème a ses problèmes. Comme l’explique autoevolution, un bug entraîne une utilisation dangereuse, de nuit.

Le mode sombre ne fonctionne pas de nuit

Que ce soit lorsque vous projetez votre smartphone sur Android Auto ou utilisez Google Maps et Waze, le mode sombre peut ne pas apparaître pendant la nuit. Si dit comme ça, on ne dirait pas qu’il s’agit d’un problème, ça l’est puisque l’affichage normal, donc lumineux, aveugle les automobilistes. Et être temporairement malvoyant au volant à cause d’un fort éclairage de l’écran en contraste avec la nuit noire peut être très embêtant.

Comme le précise autoevolution, “le souci touche les utilisateurs de récepteurs multimédias de rechange pour lesquels le passage automatique du mode jour au mode nuit est ignoré“.

L’auteur à l’origine de l’article parle de ce bug depuis “au moins deux ans” tandis que “plusieurs lecteurs m’ont contacté pour s’en plaindre”, précise-t-il. Le premier rapport à propos de ce défaut d’affichage sous Android Auto remonte tout de même à 2022 mais la firme de Mountain View n’a jamais communiqué à ce propos.

Selon un membre du site qui affirme faire partie de l’équipe Android Auto, l’information à suivre est donc à prendre avec des pincettes, le problème aurait été transmis aux développeurs sans qu’aucun correctif ne soit publié.

Ne pensez pas passer par d’autres applications de navigation que Google Maps et Waze puisque c’est Android Auto qui est touché par ce bug. Cela veut donc dire que les alternatives sont également concernées, il s’agit d’un souci au niveau de l’interface nocturne. La seule solution jusqu’à présent pour naviguer en toute sécurité ? Utiliser un GPS depuis votre smartphone, à l’ancienne, pour profiter de l’affichage sombre.

Reste donc à espérer que le problème remonte suffisamment pour que Google se décide à faire quelque chose pour ce bug embêtant d’affichage d’Android Auto. Après tout, le système d’infodivertissement est très populaire alors que sa dernière version est désormais en téléchargement.

Si vous voulez vous offrir Android Auto, il existe une méthode très simple pour vérifier la compatibilité sans fil de votre véhicule. Le système est compatible avec la majorité des voitures mais il est toujours bon de vérifier.

