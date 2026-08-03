Android Automotive accueille une application de streaming prisée des Français

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android Automotive : l’application Molotov est désormais disponible sur le système embarqué de Google. Il sera possible d’accéder aux chaînes et aux replays quand le véhicule sera à l’arrêt.

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Android Automotive est un système d’exploitation intégré directement dans certains véhicules. Contrairement à Android Auto, il fonctionne de manière autonome et ne nécessite pas de connecter un smartphone pour accéder aux applications. Dans un communiqué, la plateforme Molotov annonce qu’elle est désormais disponible sur les voitures tournant sous Android Automotive.

Et le service de citer plusieurs marques comme Renault, Nissan, Alpine, Volvo Cars ou encore Polestar et Motor Corporation sans citer toutefois les modèles éligibles. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur la version du Google Play Store accessible depuis l’écran d’infodivertissement de la voiture. Sécurité oblige, vous pouvez uniquement lancer l’application lorsque le véhicule est à l’arrêt. Et pour cause, les applications de streaming vidéo risquent de divertir le conducteur pendant la conduite, d’où cette limitation.

Molotov TV débarque sur Android Automotive

Si vous faites partie des usagers concernés, vous disposez désormais d’un nouveau moyen de vous divertir dans l’habitacle. Les propriétaires de voitures électriques pourront notamment utiliser Molotov pour patienter pendant les sessions de recharge. “Que vous soyez en train de recharger votre véhicule, d’attendre un proche ou simplement en pause, vous pouvez désormais retrouver toute l’expérience Molotov directement sur l’écran embarqué”, se félicite la plateforme.

Cette intégration s’inscrit dans sa stratégie de rendre l’application “accessible sur tous les écrans du quotidien, avec une expérience toujours plus fluide“, ajoute la plateforme. Pour rappel, Molotov TV inclut les services suivants :