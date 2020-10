Android : des notifications vont vous prévenir de tout ce qu’il se passe dans votre maison

Les notifications de son sur Android – Crédit : Google

Les smartphones Android peuvent maintenant surveiller les sons de l’environnement en permanence. Quand un son important ou inhabituel est détecté, une notification vous prévient immédiatement et vous indique de quel type de son il s’agit. Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile pour les malentendants. D’après Google, environ 466 millions de personnes dans le monde souffrent de perte auditive.

Votre smartphone peut reconnaître 10 sons différents

Les alertes peuvent prendre la forme d’une notification push, d’un flash de lumière via l’appareil photo ou même de vibrations. De plus, la fonctionnalité est compatible avec d’autres appareils, notamment les montres connectées sous Wear OS comme la Suunto 7 qui est, selon nous, la meilleure montre de sport sous ce système d’exploitation. Quand un son est détecté, votre montre va alors vibrer et afficher le bruit détecté sur son écran.

Cette fonctionnalité ne nécessite aucune connexion Internet. Google l’a développée grâce à l’apprentissage artificiel de manière à lui faire reconnaître dix différents types de sons. En tant qu’utilisateur, vous pouvez choisir quels sons vous souhaitez que votre smartphone détecte. Voici la liste de ces dix sons :

Détecteurs de fumée et d’incendie ;

Sirène ;

Cris ;

Sons de bébé ;

Sonnette ;

Toc Toc ;

Aboiements ;

Bip d’appareil électroménager ;

Eau qui s’écoule ;

Sonnerie de téléphone fixe.

De plus, vous pouvez accéder depuis votre smartphone à un historique des sons détectés. Par exemple, vous pourrez voir si votre bébé s’est mis à pleurer à cause des aboiements du chien qui ont eux-mêmes été causés par la sonnette de votre maison.

Comment activer les notifications de son sur Android ?

Il vous suffit de télécharger l’application Transcription instantanée et notifications de son dans le Play Store. Si vous possédez un smartphone Google Pixel, l’application est installée par défaut et vous pouvez directement passer à l’étape suivante. Rendez-vous dans les paramètres, puis « Accessibilité » et « Notifications de son ». De là, vous pourrez accéder à la fonctionnalité et en modifier les paramètres tels que les types de notifications à recevoir et les sons à détecter.

Cette nouvelle fonctionnalité annoncée par Google améliore directement l’expérience des utilisateurs. Celle que nous vous avons présentée hier est cependant tournée vers la sécurité puisqu’elle vous permettra bientôt de recevoir des alertes liées à la sécurité de votre compte dans l’application Google en cours d’utilisation.

Source : Screen Rant