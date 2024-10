Android : Google déploie des fonctions de blocage en cas de détection de vol

Google fait encore une fois appel à l’intelligence artificielle. Ici, elle est censée identifier un mouvement rapide associé communément à un vol et bloquer automatiquement le téléphone.

Crédit : Envato

Annoncé lors du Google I/O 2024, Android 15 devait se doter d’une fonctionnalité anti-vol à l’arraché. Mis en test en juin 2024, le système est aujourd’hui opérationnel et se déploie progressivement sur les smartphones Android.

En effet, d’après les informations qui circulent, une nouvelle mise à jour permet de voir les 3 nouvelles fonctionnalités annoncées par Google, à savoir le verrouillage lors d’une tentative de vol, le verrouillage des appareils hors ligne et le verrouillage à distance.

Verrouillage automatique

La plus spectaculaire des 3 fonctionnalités est bien entendu le verrouillage en cas de tentative de vol qui fait appel à l’intelligence artificielle. En quoi l’IA peut-elle être utile en cas de vol, vous demandez-vous ? Et bien, elle est censée détecter “un mouvement courant associé à un vol”. On pense notamment qu’il s’agit d’un mouvement brusque suivi d’un déplacement rapide. Espérons que vous n’ayez pas besoin de piquer un sprint lorsque vous verrez votre bus arriver.

Les autres 2 fonctionnalités sont assez explicites dans leur dénomination. Le verrouillage de l’appareil hors ligne bloque automatiquement le téléphone lorsque vous êtes hors ligne pendant un certain laps de temps, et le verrouillage à distance permet aux utilisateurs de verrouiller leur téléphone en utilisant uniquement leur numéro de téléphone lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter à “Localiser mon appareil” à l’aide de leur mot de passe.

Ce système est basé sur l’application Find My Device qui envoie la position approximative de l’appareil volé lorsqu’il est en ligne. Sinon, l’application enregistre le dernier emplacement connu de l’appareil. Il existe également d’autres méthodes pour géolocaliser votre appareil avec Google Maps mais il faut certains pré-requis et la manipulation est difficilement possible lorsque vous venez de vous faire arracher votre téléphone des mains.

Laissons une chance à l’IA de nous prouver son utilité dans ce cas précis.