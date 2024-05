Play Store : le prix maximum des applications augmente drastiquement

Google introduit un nouveau changement dans Android, plus particulièrement dans le magasin d’application Play Store : les applications vont pouvoir coûter beaucoup plus cher. Google a tout simplement décidé de doubler le prix maximum.

Crédit : Envato

Si la plupart des applications payantes sur Android coûtent moins cher qu’un café, certaines vont bien au-delà. Sur le Play Store, certains logiciels affichent des prix délirants à plusieurs centaines d’euros. Ces applications de luxe était toutefois jusqu’ici limitées au prix plafond de 400 dollars, c’est-à-dire 350 euros. Avec la dernière mise à jour du Google Play Store, les prix pourront largement dépasser cette limite et nul doute que certains développeurs comptent en profiter.

Google augmente de 150 % le prix plafond des applications sur le Play Store

Dans le cadre du Google I/O 2024, lors duquel était annoncée l’arrivée des résumés par IA dans Search, la firme de Mountain View a pris la décision d’augmenter de 150 % le prix maximum des applications sur le Play Store. Désormais, les applications Android certifiées par Google peuvent potentiellement coûter jusqu’à 1000 dollars.

L’inflation sur le Play Store est radicale. À sa sortie en 2008, le prix des applications sur Google Play était limité à 200 dollars. Fin 2015, ce plafond est passé à 400 dollars. Huit ans plus tard, la limite est officiellement de 999 dollars et 99 cents. Rendez-vous en 2032 pour la limite à 2000 dollars ?

Nul doute que les applications qui factureront 1000 dollars seront rares, même pour des achats in-app. Toutefois, cette possibilité existe désormais. Vu les prix que certains skins de Counter Strike 2 atteignent, on ne serait pas étonné de voir des développeurs tirer parti de ce changement. Certaines personnes n’ont qu’une idée en tête : montrer à quelle point elles sont riches, peu importe la manière, par exemple avec des NFT.

Google touche une commission sur chaque application Android vendue

Le changement était attendu. Le Play Store génère des revenus importants grâce aux commissions que touche le géant technologique sur chaque transaction passant par son magasin. Ces frais de service s’élèvent à 15 % pour le premier million de dollars de revenus et au-delà de cette somme symbolique, Google prend 30 % de commission aux développeurs. C’est d’ailleurs à cause de ces prélèvements importants qu’Epic Games s’est lancé dans une bataille judiciaire contre Google l’année dernière.

Google observe aussi la concurrence d’Apple. Le prix plafond sur l’App Store était déjà fixé à 999,99 euros depuis un moment et certaines applications en ont tiré parti comme CyberTuner, un accordeur de piano. Pourtant la limite est plus élevée encore : depuis mars 2023, il est possible de facturer 11 999 € sur le magasin d’applications de l’iPhone.