Fortnite bientôt de retour sur le Play Store après le procès remporté par Epic Games ?

En avril 2020, Fortnite sortait enfin sur le Google Play Store, deux ans après son lancement sur l’Apple Store. La fin d’une longue attente pour les joueurs qui voulaient profiter du battle royale d’Epic Games sur leur smartphone Android.

Malheureusement, l’été de la même année, Fortnite disparaît de l’App Store et du Play Store. Epic Games explique alors avoir lancé une action judiciaire contre Google et Apple, les accusant de monopole. Le développeur de Fortnite vient de remporter une première bataille face au premier des deux nommés.

Epic Games sort vainqueur de son procès face à Google, accusé de monopole

« Les consommateurs doivent pouvoir accéder à leurs applications où ils le souhaitent, que ce soit dans les boutiques d’applications d’Apple ou de Google, d’une boutique d’applications alternative ou directement auprès d’un développeur », clamait Epic Games en 2020 au moment de la disparition de Fornite de l’App Store et du Play Store.

L’entreprise souhaite aussi une concurrence dans les paiements intégrés aux boutiques pour proposer le paiement direct Epic. Ce 11 décembre, un tribunal californien vient de confirmer que Google détient un monopole sur la distribution des applications Android et les services de facturation in-app. L’entreprise est accusée d’avoir « agi de manière anticoncurrentielle sur ces marchés et Epic a subi un préjudice du fait de ce comportement ».

Epic Games explique même que pendant le procès, des preuves ont montré que Google payait des milliards de dollars aux développeurs pour qu’ils abandonnent le développement de leurs boutiques et leurs plans de distribution direct. La taxe de 30 % imposée aux créateurs et aussi dans le viseur d’Epic. Les dirigeants de Google auraient reconnu que son taux revu à 26 % sur les options de paiement de tiers est un faux choix pour les développeurs.

Rappelons que l’entreprise ne réclame aucun dommages et intérêts dans cette affaire. Epic veut simplement que Google autorise de nouveaux magasins d’applications et moyens de facturation sur Android. Le juge James Donato doit rencontrer les parties la deuxième semaine de janvier pour accéder ou non à ces demandes.

Fortnite est quand même jouable sur Android via l’application Epic Games © Epic Games

Fortnite à nouveau disponible sur le Play Store ?

Quoi qu’il en soit, le développeur de Fortnite, qui ne prend pas de pincettes pour dénoncer le comportement de Google, décrit ce verdict comme une victoire pour les développeurs d’applications et les joueurs dans son communiqué. De son côté, la filiale d’Alphabet compte faire appel de la décision, comme elle l’explique à Android Authority.

Bien sûr, il faudra sûrement plusieurs années pour que la procédure arrive à son terme. Les consommateurs ne doivent donc pas s’attendre à l’arrivée de nouvelles boutiques d’applications sur Android d’ici peu. On imagine tout de même mal Fortnite faire son retour sur le Play Store, même si Epic sort vainqueur après l’appel de Google.

Il faudrait au moins que la taxe imposée aux développeurs d’applications soit significativement réduite et que le paiement Epic soit enfin accepté sur la boutique phare d’Android pour cela. Il paraît plus envisageable de voir l’Epic Games Store arriver officiellement sur le Play Store pour que les joueurs puissent accéder au battle royale et aux milliers de jeux du catalogue du distributeur.