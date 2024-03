Android : un émulateur Nintendo DS devient gratuit en hommage à Yuzu

© Unsplash, Android

Les émulateurs permettent aux amateurs de retrogaming de se (re)plonger dans les titres du passé. Cette solution légale sous certaines conditions, notamment si vous possédez une copie légale du jeu vidéo en question.

En revanche, les ayants droit n’hésitent pas à tomber sur les créateurs qui proposent des émulateurs lorsqu’ils sortent du cadre de la loi. C’est ce que vient de faire Nintendo avec Yuzu, condamné à payer 2,4 millions de dollars d’amende. Après cette lourde sanction, le développeur d’un émulateur Nintendo DS a décidé de rendre sa solution gratuite sur Android.

Un émulateur de la Nintendo DS devient gratuit sur Android

Yuzu et Citra, les émulateurs de la Nintendo Switch et de la 3DS de Tropic Haze ont vécu. Les deux solutions n’existent plus et l’entreprise doit même payer une lourde amende suite aux poursuites judiciaires engagées par Nintendo.

En réponse à cette décision controversée, le développeur du populaire émulateur Nintendo DS nommé DraStic vient de rendre sa solution gratuite sur Android alors qu’il coûtait 4,99 $.

© Drastic

« Je n’ai pas l’intention de la garder encore longtemps sur le Google Play Store, mais je veux qu’il soit clair que je n’ai aucun intérêt financier à ne pas rendre l’émulateur open source. J’ai bien l’intention de le faire dans les plus brefs délais. J’avais déjà prévu cela il y a un moment, donc ce n’est pas seulement dû à l’affaire Nintendo », explique le développeur sur Discord.

DraStic reproduit le système à deux écrans de la Nintendo DS en vous permettant de personnaliser leur emplacement et leur taille. Vous pouvez choisir de jouer en mode portrait ou paysage. Drastic améliore aussi les graphismes 3D des jeux en proposant une résolution deux fois supérieure à celle d’origine, indique la description de l’application sur le Play Store.

Vous pouvez déjà télécharger Drastic sur la boutique de Google, mais vous l’avez bien compris, il faut vous dépêcher avant que l’émulateur disparaisse du Play Store. Quoi qu’il en soit, il se retrouvera dans quelque temps sur une autre plateforme.