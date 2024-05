App Store : PPSSPP et RetroArch, des émulateurs cultes, sont disponibles gratuitement

Le très populaire émulateur PPSSPP est disponible gratuitement sur l’App Store. En plus de pouvoir se (re)plonger dans les jeux PSP, les possesseurs d’iPhone et d’iPad peuvent s’amuser grâce à RetroArch, capable d’émuler de multiples consoles.

Même si la Nintendo DS devrait rester la console portable la plus vendue de tous les temps pendant un bon moment (la Switch étant hybride), la PSP a aussi marqué sa génération. Sony s’est distingué en commercialisant de nombreuses exclusivités de licences cultes sur sa machine.

Kingdom Hearts : Birth by Sleep ou Metal Gear Solid : Peace Walker en font partie. Maintenant qu’Apple autorise les émulateurs sur l’App Store, les possesseurs d’iPhone et d’iPad ont la possibilité de se replonger gratuitement dans l’ère de la PSP. L’émulateur PPSSPP vient d’arriver sur l’App Store en plus de RetroArch, capable d’émuler plusieurs consoles.

Les émulateurs PPSSPP et RetroArch disponibles gratuitement sur l’App Store

Bonne nouvelle pour les passionnés de jeux vidéo : l’émulateur PPSSPP vient d’arriver sur l’App Store. Le logiciel culte utilisé par les joueurs depuis de nombreuses années pour jouer à des jeux PSP est disponible gratuitement sur iPhone et iPad.

« Après presque 12 ans, PPSSPP a finalement été approuvé pour l’App Store ! Merci à Apple d’avoir assoupli sa politique en autorisant les émulateurs de consoles de jeux rétro sur la boutique » se réjouit son créateur Henrik Rydgård, qui propose déjà son application sur le Play Store, dans un communiqué.

Rappelons que télécharger l’émulateur est parfaitement légal, mais qu’installer des jeux, disponibles ni directement sur l’App Store ni sur PPSSPP, est à vos risques et périls. En revanche, vous pouvez créer un fichier d’un jeu PSP que vous possédez déjà pour y jouer.

Notez qu’il existe une version Gold de PPSSPP ne comprenant aucune fonctionnalité supplémentaire. Elle vous donne simplement l’opportunité de soutenir le développeur. La version gratuite de PPSSPP est déjà la plus téléchargée des applications non payantes.

Un autre émulateur vient d’arriver sur l’App Store, à savoir RetroArch, capable d’émuler des dizaines de consoles comme la SNES, la Game Boy, la Nintendo 64, la DS ou la première PlayStation. Le logiciel gratuit se montre particulièrement moderne puisqu’il vous permet de jouer en multijoueur en ligne grâce au lobby netplay intégré.

RetroArch se positionne déjà comme la deuxième application la plus téléchargée de l’App Store seulement quelques heures après son arrivée. Les joueurs les plus nostalgiques ou ceux voulant découvrir les titres du passé doivent se réjouir qu’Apple autorise enfin les émulateurs sur sa boutique en ligne.