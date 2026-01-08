Apple double les débits Wi-Fi de certains appareils sans changer le matériel

Apple a discrètement apporté un vrai coup de boost aux connexions sans fil de certains de ses appareils récents.

Un simple update, un Wi-Fi plus rapide : la bonne surprise de macOS 26

Avec l’arrivée de macOS 26 et iOS 26, plusieurs Mac et iPad compatibles Wi-Fi 6E peuvent désormais exploiter des canaux de 160 MHz sur la bande des 5 GHz en Wi-Fi 6. Derrière cette évolution technique se cache un bénéfice très concret pour les utilisateurs. Dans les bonnes conditions, les débits peuvent quasiment doubler.

Jusqu’à présent, cette largeur de canal était surtout réservée à la bande des 6 GHz, introduite avec le Wi-Fi 6E. Les iPhone en étaient déjà capables sur le papier, mais les Mac et les iPad restaient limités à des canaux de 80 MHz, comme l’indiquaient les fiches techniques officielles. Une mise à jour récente de la documentation américaine d’Apple a toutefois révélé le changement. Une large partie de la gamme profite désormais du 160 MHz en 5 GHz.

Les équipements concernés

Côté Mac, cela concerne notamment les MacBook Pro 14 et 16 pouces à partir des puces M2, les MacBook Air dès le M3, les iMac M3 et M4, les Mac mini M2 et M4 ainsi que les Mac Studio équipés d’une puce M2 ou plus récente. Fait notable, le Mac Pro ne figure pas dans la liste.

Pour les iPad, sont concernés les iPad Air M2 et M3, l’iPad mini A17 Pro et les iPad Pro basés sur les puces M2 et M4. Contrairement à certaines informations, cette compatibilité ne dépend pas uniquement de macOS 26.2. Elle est déjà active sur macOS 26.1, même si elle n’a pas pu être vérifiée sur la toute première version de macOS Tahoe.

Quel est l’intérêt de cette évolution ?

L’intérêt principal de cette évolution apparaît surtout lorsque la bande des 6 GHz n’est pas disponible. Avec une box Wi-Fi 6 classique ou un routeur Wi-Fi 7 dépourvu de 6 GHz, comme certains modèles proposés par les opérateurs, les Mac compatibles peuvent désormais tirer bien mieux parti du réseau 5 GHz. Dans ce contexte, il devient possible de dépasser largement le gigabit par seconde, avec un plafond théorique autour de 2,4 Gb/s, même si les performances réelles tournent plutôt autour de 60 % de cette valeur.

Sous macOS, il est facile de vérifier la largeur du canal utilisé. Il suffit de cliquer sur l’icône Wi-Fi tout en maintenant la touche Option enfoncée pour afficher les détails de la connexion.

Cette amélioration n’est toutefois pas exempte de limites

La bande des 5 GHz est souvent très encombrée, notamment en zone urbaine, et l’utilisation de canaux plus larges augmente le risque d’interférences avec les réseaux voisins. De plus, le mécanisme DFS, conçu pour éviter toute perturbation des radars météorologiques et militaires, peut contraindre automatiquement la connexion à repasser en 80 MHz selon la localisation.

Malgré ces réserves, il s’agit d’une évolution bienvenue. Apple parvient ici à améliorer les performances réseau de ses appareils sans exiger le moindre investissement matériel supplémentaire, une rareté qui mérite d’être soulignée.

