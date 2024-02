iPad : les ventes s’effondrent après une année sans nouveaux modèles

Apple n’aura pas sorti de nouveaux modèles d’iPad en 2023. L’entreprise en paie maintenant le prix, comme le montrent ses résultats au premier trimestre fiscal 2024. Mais tant que l’iPhone va bien, Apple va bien et la firme à la pomme se porte à merveille.

Apple annonçait hier ses résultats pour le premier trimestre fiscal 2024. Certes, cela ne fait pas 3 mois que nous sommes en 2024, mais la méthode de calcul est différente. Pour preuve, la dernière fois qu’on vous parlait des résultats d’Apple, c’était en novembre et Apple semblait dans une mauvaise passe : tous ses produits à part l’iPhone se vendaient mal. La situation n’a pas changée.

Les résultats d’Apple au 1er trimestre 2023 dépassent les attentes

Mais c’est suffisant pour la firme à la pomme. L’iPhone est sa pièce maîtresse et si l’iPhone se porte bien, Apple aussi. Un trimestre complet après la mise en vente de la gamme iPhone 15, Apple déclare un chiffre d’affaires de 69,7 milliards de dollars pour ses nouveaux smartphones. Même si Apple n’arrive plus à vendre l’iPhone 15 en Chine, frappée par une crise économique, la demande dans le reste du monde est forte.

Apple a d’ailleurs dépassé Samsung en nombre de livraisons de smartphones dans le monde la semaine dernière. Le PDG Tim Cook affirme ainsi que son entreprise a dépassé “les 2,2 milliards d’appareils actif, atteignant un niveau record pour tous les produits et tous les segments géographiques“.

Du côté des services comme Apple Music, Apple TV et compagnie, c’est la fête, avec un chiffre d’affaires record de 23,1 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires combiné des montres, des produits pour la maison et de ses accessoires s’est élevé à 11,9 milliards de dollars, frappés notamment par l’interdiction temporaire de l’Apple Watch aux Etats-Unis en fin d’année.

Les ventes d’iPad continuent de baisser sans nouvelle gamme

Le chiffre d’affaires de l’iPad a poursuivi sa chute à 7,02 milliards de dollars, soit une baisse de 25 % d’une année sur l’autre. Pour cause, 2023 est la première année depuis 2010 au cours de laquelle Apple n’a pas sorti de nouvel iPad, ce qui explique la faiblesse des ventes. Mais au-delà de l’absence de nouveautés en la matière, le marché des tablettes se trouve dans « une profonde crise », des mots de Mark Gurman, journaliste qui a ses entrées chez Apple.

Toutefois, la lumière au bout du tunnel commence à se voir. Apple prépare une refonte majeure de l’iPad pour rattraper les ventes en chute libre. La rumeur se fait maintenant de plus en plus insistante. Mark Gurman affirmait la semaine dernière que les nouveaux iPad Pro sont en production pour une sortie prévue fin mars. La semaine d’avant, c’était le design du nouvel iPad Air qui fuitait, révélant un appareil aussi grand que l’iPad Pro 2022.

Aujourd’hui, Apple lance le casque Vision Pro, marquant ainsi le lancement de produit le plus important de l’entreprise depuis l’Apple Watch. Avec en plus ces nouvelles tablette et des chiffres solides, l’avenir de la firme à la pomme semble radieux.

Source : Apple