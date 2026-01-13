Apple Plans étend ses itinéraires de randonnée à trois pays européens

Apple Plans : suivez les sentiers et découvrez de nouveaux parcours

Jusqu’ici réservée aux utilisateurs américains et britanniques, la fonctionnalité de suivi des sentiers et randonnées d’Apple Plans débarque progressivement sur le continent européen. La France, l’Allemagne et l’Autriche figurent parmi les premiers pays à en bénéficier. Cette évolution marque un pas important pour Apple qui cherche à rattraper son retard face aux services spécialisés comme Komoot et Visorando.

Comment découvrir les itinéraires disponibles ?

Pour l’instant, la fonctionnalité n’est pas encore très visible. Il n’existe pas de bouton dédié et son déploiement reste partiel selon les appareils et versions de l’application. Pour accéder aux parcours, tapez « Randonnées » dans la barre de recherche, puis sélectionnez « Rechercher à proximité ». Si la liste affichée reste générale, appliquez le filtre « Tous les types de parcours » pour ne voir que les sentiers.

Vous pourrez alors visualiser les tracés disponibles directement sur la carte, avec des informations pratiques comme la distance, le dénivelé, la difficulté et même des photos des points de vue remarquables.

Si vous êtes en quête de nouvelles idées, n’hésitez pas à taper « Sentier » dans la barre de recherche. L’application proposera alors une sélection d’itinéraires supplémentaires à explorer.

Encore du chemin avant de détrôner les leaders

Malgré cet ajout, la base de données d’Apple reste limitée. Certains itinéraires peuvent se trouver à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de votre localisation, ce qui rend l’offre encore loin d’égaler celle de Komoot et Visorando. Cependant, la qualité des informations fournies pour chaque sentier est un vrai plus pour les utilisateurs, notamment pour la préparation et l’organisation de leurs sorties.

Un vrai plus pour les utilisateurs d’Apple Watch

Depuis iOS 18, il est déjà possible de créer des parcours personnalisés et de les sauvegarder pour une consultation hors ligne. L’intégration directe dans Apple Plans prend tout son sens pour les détenteurs d’Apple Watch, surtout les modèles Ultra. Les cartes topographiques permettent de suivre votre itinéraire en temps réel, avec des alertes en cas de déviation. Couplé au mode hors ligne, l’appareil devient un GPS autonome idéal pour les randonnées en zones isolées.