Apple prépare des colliers, des bracelets et des portes-clés intelligents

Le iBangle est un concept de bracelet iPod imaginé par un designer en 2015, qui donne une idée de ce que pourraient être les futurs bracelets connectés d’Apple (Crédits image : Gopinath Prasana)

Après l’Apple Watch, plébiscitée par les jeunes américains aux dépens des Rolex, aura-t-on bientôt des colliers, des bracelets et des portes-clés intelligents estampillés de la marque à la pomme ? C’est ce que suggère un brevet qu’Apple vient de déposer aux États-Unis, qui présente différents modèles de « boucles portatives avec circuits intégrés ».

Après l’Apple Watch et les AirPods, Apple veut se lancer dans les bijoux connectés

Aujourd’hui, Apple commercialise deux types d’objets intelligents de type « wearable » (« portables », « dont on peut se vêtir » en anglais) : l’Apple Watch et également les AirPods sans fil. Deux grands succès de la firme de Cupertino, qui ne compte apparemment pas s’arrêter là. Le site Apple Insider vient de découvrir un brevet déposé par Apple qui élargirait sa gamme de wearables à de très nombreux autres dispositifs de la dimension d’un bijou, comme des colliers et des bracelets.

Le schéma du collier intelligent breveté par Apple (Crédits image : Apple / U.S. Patent Office)

Ce brevet déposé à l’Office des brevets américain évoque de façon élargie la possibilité de porter un dispositif avec des applications technologiques, et décrit de nombreux scénarios d’utilisation. Il parle de « dispositif électronique portable » doté « d’une sortie visuelle, de capteurs, de circuits de communication et de circuits de réception d’énergie, des retours audio et visuels », ainsi que « des retours et des sorties haptiques » (pour la détection de mouvements). Le tout étant sans fil, bien évidemment.

Les colliers et bracelets intelligents d’Apple pourraient améliorer l’immersion en réalité virtuelle

Ces « bijoux intelligents », à défaut d’autre nom pour l’instant, pourraient inclure des mini-écrans, ou bien capter des gestes de la main pour interagir avec son porteur. Ces futurs « wearables » Apple pourraient aussi se limiter dans un premier temps à collecter des informations de localisation, d’identification ou d’activité de l’utilisateur.

Le schéma du bracelet intelligent breveté par Apple (Crédits image : Apple / U.S. Patent Office)

Autre usage de ces objets connectés mentionné dans le brevet d’Apple : servir de « point d’ancrage » pour des utilisations de réalité augmentée ou virtuelle. Couplés à un casque de réalité virtuelle, tel que celui qu’Apple compterait lancer l’année prochaine à un prix très élevé, un ou deux bracelets connectés permettraient de repérer la position de chaque main et ainsi de manipuler plus facilement des objets virtuels, sans avoir recours à des gants. On ignore bien entendu de quelle façon Apple compte exploiter ce nouveau brevet et quels produits connectés il prévoit de sortir dans les années à venir.

Source : BGR