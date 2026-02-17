Apple révèle la date de son événement : voici ce qui vous attend

iPhone 17 et MacBook coloré : Apple tease ses surprises pour mars

Apple vient de confirmer la date de son prochain événement : le 4 mars prochain. Alors que les spéculations allaient bon train depuis plusieurs mois, cette annonce officielle met fin aux conjectures et promet un moment clé pour les amateurs de la marque. L’événement ne se tiendra pas dans le traditionnel siège californien de la Pomme, mais à New York, marquant une fois encore le tournant stratégique d’Apple vers des présentations plus spectaculaires et médiatisées.

Tout ce que Apple pourrait dévoiler le 4 mars

Le contenu précis de la conférence reste secret, mais les rumeurs accumulées permettent déjà de se faire une idée des surprises à attendre. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, très suivi pour ses prédictions sur Apple, un MacBook abordable pourrait être la vedette de cette édition. Ce modèle, décliné dans des couleurs vives visibles sur le visuel officiel de l’invitation, serait équipé d’un écran de 13 pouces et vendu entre 600 et 700 €, une stratégie visant à séduire les étudiants et les utilisateurs soucieux de leur budget. L’appareil devrait intégrer une puce A, dérivée des processeurs d’iPhone, pour combiner performances et prix compétitif.

Des mises à jour des gammes MacBook Air et MacBook Pro avec des puces M5 sont également envisagées, ainsi qu’un nouveau Studio Display. Du côté des smartphones, l’iPhone 17e pourrait succéder au modèle 16 sorti en mars 2025, complétant ainsi un catalogue riche en nouveautés. Ces différentes pistes font de l’événement un rendez-vous attendu, non seulement pour les fans d’Apple mais aussi pour le grand public, qui pourrait découvrir des produits marquants à des prix plus accessibles.

L’événement se déroule par ailleurs en plein Mobile World Congress de Barcelone (2 au 5 mars), un contexte qui pourrait créer une synergie intéressante avec d’autres annonces dans le monde de la tech.