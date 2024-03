Apple TV+ : le streaming sans publicités, c’est bientôt terminé

Apple TV Plus

C’est l’un des derniers bastions du streaming sans publicité, mais Apple TV+ pourrait bien céder à la tentation. En effet, plusieurs indices laissent penser que la firme de Cupertino s’apprête à introduire un palier financé par la publicité sur son service de streaming, peu de temps après avoir passé son abonnement de 6,99 à 9,99 € par mois.

L’embauche de Joseph Cady, un cadre chevronné de NBCUniversal avec 14 ans d’expérience dans la publicité, est un signal fort. M. Cady rejoint une équipe d’Apple déjà composée d’anciens dirigeants de la télévision, tous spécialisés dans le domaine de la publicité vidéo.

Apple TV+ : vers un modèle hybride avec publicités ?

Apple a déjà commencé à diffuser des annonces pour certains contenus, notamment autour de la Major League Soccer avec Lionel Messi. La société a même vendu des forfaits publicitaires pour des sommes importantes, démontrant son intérêt croissant pour ce marché.

Ce n’est pas étonnant : Netflix, Disney+, HBO Max et Amazon Prime Video, tous les grands noms du streaming ont déjà succombé à la publicité. Apple TV+ est donc le dernier à résister, mais pour combien de temps encore ? La solidité financière d’Apple lui a permis de tenir bon jusqu’ici, mais les pertes liées à la création de contenu pourraient peser lourd sur le long terme. Barclays, une banque d’investissement, prédit qu’Apple perdra des milliards de dollars sur son activité streaming pendant encore des années.

L’augmentation des prix et l’arrivée de la publicité sur les plateformes de streaming remettent en question le modèle économique initial. Le rêve d’un streaming sans publicité, alternative au câble traditionnel, semble définitivement s’éloigner. Au profit d’alternatives, comme le piratage, qui a de nouveau le vent en poupe.

L’introduction de la publicité sur Apple TV+ n’est pas encore officielle, mais elle semble inévitable. Cela permettrait à Apple de proposer une offre plus abordable et de concurrencer les autres services. Reste à savoir quelle sera la stratégie d’Apple. Proposera-t-elle un unique palier avec publicités ? Ou bien un choix entre un forfait sans pub plus cher et un forfait avec pub à prix réduit ?