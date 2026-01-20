Apple TV+ : les sorties films et séries prévues en février 2026

Un film inédit, deux séries événement et quelques retours très attendus, découvrez tout ce qu’Apple TV+ vous réserve pour février 2026.

Programme Apple TV+ février 2026 : dates et sorties confirmées

Après un mois de janvier plutôt discret, marqué par l’absence totale de nouveautés côté cinéma et un nombre limité de séries inédites, la plateforme Apple TV+ commence doucement à dévoiler ses premières cartes pour les semaines à venir.

Si le rythme reste modéré, février marque néanmoins un tournant symbolique avec l’arrivée du tout premier film original de l’année, accompagné du retour de deux séries bien identifiées par les abonnés.

Le premier film Apple TV+ de 2026 arrive en février

Il faudra attendre la mi-février pour découvrir la première nouveauté cinéma estampillée Apple TV+ en 2026. Le 13 février, la plateforme proposera “Pour l’Éternité”, une comédie dramatique américaine réalisée par David Freyne, sortie en salles quelques mois plus tôt, le 3 décembre 2025. Le film met en scène Elizabeth Olsen dans le rôle principal, connue du grand public pour ses apparitions dans l’univers Marvel.

L’histoire suit Joan, une femme qui se retrouve dans une version singulière de l’au-delà. Dans ce monde inattendu, chaque âme dispose d’un temps limité pour décider où et avec qui elle souhaite passer l’éternité. Confrontée à un dilemme émotionnel, Joan doit choisir entre son compagnon de longue date et son premier amour, disparu bien trop tôt. Avec ce récit à la tonalité douce-amère, “Pour l’Éternité” s’adresse avant tout aux spectateurs sensibles aux histoires romantiques teintées de réflexion existentielle.

Deux retours majeurs côté séries

En parallèle de cette sortie cinéma, Apple TV+ enrichira son catalogue de séries avec deux nouvelles saisons attendues. Le calendrier reste volontairement allégé, laissant la part belle à des productions déjà installées.

Dès le 20 février 2026, les abonnés pourront retrouver “La dernière chose qu’il m’a dite” pour une deuxième saison. Ce thriller dramatique porté par Jennifer Garner poursuivra son intrigue, après une première salve d’épisodes qui avait su capter l’attention grâce à son atmosphère tendue et son récit centré sur les secrets et les non-dits.

Une semaine plus tard, le 27 février, place à un retour bien plus spectaculaire avec la saison 2 de “Monarch : Legacy of Monsters”. Après avoir exploré l’héritage de Godzilla, la série élargit son champ d’action et s’intéresse cette fois à King Kong, tout en approfondissant les zones d’ombre entourant l’organisation Monarch et les menaces colossales pesant sur l’humanité.

13 février 2026 : Pour l’Éternité

20 février 2026 : La dernière chose qu’il m’a dite – Saison 2

27 février 2026 : Monarch : Legacy of Monsters – Saison 2

Source : Apple TV+