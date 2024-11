Apple pourrait enfin proposer un moyen abordable d’accéder à son service de steaming Apple TV+

Apple TV – Crédit : Apple / Nvidia

L’idée d’une TV brandée Apple a régulièrement été évoquée. Mais les coûts de production élevés dans un marché où les marges sont faibles auraient fait reculer Apple.

Aujourd’hui le constructeur ne peut que constater qu’il est à la traine dans le monde de la TV. Sa box TV, Apple TV 4k, n’intéresse pas grand monde d’autant que certains modèles ne sont déjà plus compatibles avec Netflix et qu’il faut débourser 169 euros pour l’acquérir. Son appareil de visionnage, le Vision Pro, n’a pas non plus vu son prix élevé (4000€) trouvé son public.

D’après le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, Apple réfléchit aujourd’hui à lancer une clé de streaming dans le même genre que le Chromecast de Google (désormais remplacé par le Google TV Streamer) ou le Fire Stick d’Amazon. Ce type d’équipement est aujourd’hui suffisant pour embarquer le système d’exploitation d’Apple tvOS et donner accès aux services Apple, et notamment à Apple TV+.

Le service de streaming d’Apple peine à se faire une place

Le service de streaming de la marque malgré des programmes de qualité (Ted Lasso, Slow Horses, The Morning Show…) doit se contenter d’une part de marché ridicule sur le marché (5% en France d’après JustWatch) alors que les investissements sont conséquents.

L’arrivée d’une clé de streaming pourrait donner enfin un moyen d’accéder aux contenus Apple pour un coût raisonnable (il faudra tout même s’acquitter de l’abonnement de 9,99€/mois). Les sticks déjà sur le marché sont commercialisés souvent à moins de 50 euros. Pour que le prix soit accessible au plus grand nombre, il est possible qu’Apple se prive de télécommande et que le pilotage se fasse exclusivement via le smartphone.

La rumeur annonçait également qu’Apple pourrait proposer une application Apple TV+ compatible avec les smartphones Android mais aucune date n’est avancée, cela reste donc très hypothétique. Il est sinon possible via Canal+ d’accéder aux contenus Apple TV.

Apple pourrait enrichir ce nouveau dispositif avec divers accessoires. La société a d’ailleurs récemment permis l’utilisation de caméras dédiées pour FaceTime dans tvOS. Cela pourrait s’étendre à une enceinte intelligente de type HomePod ou à une barre de son équipée d’une caméra intégrée. L’ensemble de ces appareils serait orchestré par le prochain appareil domestique intelligent de l’entreprise, ressemblant à un iPad, conçu pour devenir le centre de commande des foyers connectés.

Ce serait une manière indirecte de s’imposer dans le salon des utilisateurs, mais cela pourrait bien être la clé pour qu’Apple y parvienne enfin.