Godzilla et King Kong sont en tête du classement des films les plus piratés de la semaine

Nouveau classement hebdomadaire des films les plus piratés ! Pour cette semaine du 17 juin, énorme comeback puisque Godzilla et King Kong sont de nouveau en tête de ce top. Un film produit par Emma Stone fait son entrée.

Toutes les semaines, Torrent Freak partage le classement des films qui ont été les plus piratés sur les plateformes de téléchargement illégal. Pour la semaine du 17 juin, c’est Godzilla et King Kong qui s’emparent de la première place. Le précédent leader, Hit Man, passe en second. Il s’agit d’un comeback pour Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire puisque le film était en tête à la fin du mois de mai !

Top 10 des films les plus torrentés de la semaine

Voici le top 10 des films les plus piratés cette semaine du 17 juin, avec leur note IMDb :

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (6,3) Hit Man (7,1) The Fall Guy (7,1) Civil War (7,4) Dune, deuxième partie (8,8) Atlas (5,7) I Saw The TV Glow (6,3) Furiosa : Une saga Mad Max (7,9) Kung Fu Panda 4 (6,3) The Ministry of Ungentlemanly Warfare (7,1)

Sans surprise, tous les films sont américains et sont des blockbusters. Le succès en salle ne reflète pas forcément leur présence dans le classement puisque Furiosa: Une saga Mad Max est placé depuis des semaines alors que le long-métrage est une déception du box-office, malheureusement.

Ceci s’explique notamment par le fait que le film est disponible numériquement aux États-Unis, en simultané de sa sortie en salle, d’où sa mise en ligne par les pirates. Forcément, cela impact son score, certains préférant le voir chez eux plutôt qu’au cinéma alors que. Comme l’explique notre critique de Furiosa: Une saga Mad Max, ce blockbuster est fait pour être vécu sur grand écran et aucune installation domestique, même solide, ne rivalise avec l’expérience de la salle.

Pour le reste, Kung Fu Panda 4 effectue un comeback, tout comme Godzilla et King Kong. En revanche, I Saw the TV Glow fait son entrée dans le classement. Il s’agit d’un film A24 sur la transidentité réalisé par Jane Schoenbrun et produit par Emma Stone sur fond d’horreur et de série télévisée des années 90. Il semblerait que le long-métrage a été massivement piraté.