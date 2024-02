Apple Vision Pro : il est enfin disponible en France, voici où l’acheter avant la fin des stocks

Acheter l’Apple Vision Pro chez Rakuten

Il n’était pas censé être disponible avant plusieurs mois dans nos contrées, pourtant, l’Apple Vision Pro est actuellement vendu chez Rakuten à un prix exceptionnel. S’il vous intéresse, vous feriez mieux de vous dépêcher, car la rupture de stock risque d’arriver très vite. Dans le monde, on compte déjà plus de 200 000 exemplaires vendus.

Une réduction de -34%, voilà ce que vous propose Rakuten. Et elle fait chuter le casque en dessous des 5000 euros. Et pas de panique pour la livraison, cette dernière est gratuite et rapide puisque les stocks se trouvent… en France !

Pour vous procurer l’Apple Vision Pro dès aujourd’hui, il serait normalement obligatoire de passer par l’import. Un processus long et coûteux. Mais Rakuten vous offre une opportunité de rêve : acheter le casque de réalité mixte dès aujourd’hui, chez un revendeur français, et le recevoir sous 5 à 10 jours !

Pour vous le procurer, il vous faudra tout de même débourser la somme de 4599,99€ (au lieu de 7000€, ce qui est appréciable), frais de port et taxes inclus. C’est l’occasion rêvée de découvrir le futur de la technologie sans avoir à attendre la sortie officielle.

Ajoutons à cela que pour l’achat de l’Apple Vision Pro, Rakuten vous offre 230€ directement crédités sur votre cagnotte, de quoi alléger un peu la facture. Il vous revient donc officiellement à 4269,99€.

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple Vision Pro ?

L’Apple Vision Pro est la dernière innovation d’Apple. Entièrement autonome, ce casque de réalité mixte enrichit votre champ de vision de deux écrans microLED, vous permettant de jouer, travailler ou explorer le web partout où vous allez dans une immersion totale. Il intègre un microprocesseur M2 à 8 cœurs, une puce graphique à 10 cœurs, la technologie OpticID pour la reconnaissance d’iris, 12 caméras et 5 capteurs, dont un LiDAR, pour une modélisation en 3D précise de votre environnement.

Ces capteurs suivent les mouvements de vos mains et de vos yeux, vous permettant de contrôler l’interface par le regard, la voix ou les gestes. Cette innovation transforme votre environnement en un espace de travail dynamique et rend les contenus multimédias plus immersifs et intuitifs.

Doté d’un design épuré rappelant l’esthétique de la marque, ce casque offre une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à sa face avant en verre poli et ses matériaux de haute qualité. Avec l’Apple Vision Pro, la firme californienne franchit une nouvelle étape dans le futur du divertissement et de la productivité.