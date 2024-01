Meilleure Apple Watch : quelle montre connectée Apple choisir en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleures Apple Watch

Depuis quelques années, les montres connectées ont le vent en poupe. Et évidemment, Apple s’est rapidement taillé une part de marché grâce à la première génération de Watch Series sortie en 2014. Des années plus tard, le catalogue du géant américain s’est bien étoffé. On retrouve des modèles avec des prix allant d’un peu de 300 euros à presque 1000 euros. Mais au moment de faire votre achat, il faut réfléchir aux fonctionnalités que vous attendez de votre montre connectée.

Dans tous les cas, il est essentiel de posséder un iPhone. Sinon, grâce à la sortie de WatchOS 10, la qualité des services s’est encore améliorée. Et côté matériaux, elles sont réputées pour être particulièrement solides. Quoiqu’il arrive, que vous cherchiez un modèle pour le sport ou que vous souhaitez simplement vous en procurer une pour rester connecté, il est possible de trouver son bonheur. Découvrez notre sélection des meilleures Apple Watch de 2024.

Apple Watch Ultra 2, la meilleure montre premium d’Apple

Pour débuter notre sélection, nous vous proposons l’un des derniers modèles en date, l’Apple Watch Ultra 2. Il s’agit d’une montre connectée haut de gamme reprenant une partie des caractéristiques de la génération précédente. Bien évidemment, il y a aussi quelques nouveautés. Tout d’abord, au niveau des points communs, on peut évoquer le format et le poids qui restent identiques. Elle est disponible dans une unique version de 49mm et dans son châssis on retrouve du titane comme sur les nouveaux iPhone 15 Pro et Pro Max.

Parmi les changements, on retrouve la nouvelle puce S9 basée sur la A15 Bionic qui offre de meilleures performances. Cela a permis au fabricant d’ajouter la fonctionnalité « double tap ». Grâce à cette dernière, il n’est pas toujours nécessaire de toucher l’écran pour réaliser des actions. Il suffit, par exemple, de taper son pouce et son index pour raccrocher un appel. Ensuite, elle dispose de 64 Go de capacité de stockage contre 32 Go auparavant.

D’autre part, le GPS a gagné en précision sur ce nouvel appareil. Pour la partie affichage, la luminosité maximale est dorénavant de 3000 nits (contre 2000 nits pour la Watch Ultra). Sinon, sur ce point, tout est identique et elle est certifiée IPX6. Enfin, certains capteurs ont été améliorés, mais il n’y a pas de nouveauté de ce côté. L’autonomie a elle aussi été améliorée, elle peut tenir 36 heures ou 72 heures en mode d’économie d’énergie. Dernier point, le prix de lancement de l’Apple Watch Ultra 2 est 100€ inférieur à celui de la première version.

Apple Watch Ultra, la parfaite Apple Watch pour les sportifs

On continue ce guide avec la Apple Watch Ultra. il s’agit d’un modèle haut de gamme de la marque à la pomme. Elle est destinée aux personnes sportives qui veulent un produit de grande qualité. Le géant américain la qualifie même de montre pour les sports extrêmes. Dans tous les cas, elle embarque un écran Retina de 1,92 pouce avec une luminosité pouvant atteindre les 2000 nits. Dans les deux cas, c’est un record pour le fabricant et en termes de qualité d’affichage, il n’y a rien à lui reprocher.

D’ailleurs le boîtier a une taille de 49 mm, soit le plus imposant jamais proposé pour une Apple Watch. Seul bémol, son format ne conviendra pas aux plus petits poignets. D’ailleurs, si certains ont espéré un renouvellement du design, cela ne sera pas pour cette fois. Sinon, c’est un modèle très résistant grâce à son écran en verre saphir et le boîtier en titane. Et on trouve 3 types de bracelets différents pour s’adapter à l’activité (même si seulement un seul est fourni à l’achat). Enfin, elle est capable de supporter des profondeurs de 100 mètres (adapté à la plongée de loisir jusque’à 40 mètres).

Nouveauté de cette montre, l’apparition d’un troisième bouton. Autant les deux premiers réalisent toujours les mêmes commandes, autant le nouveau va permettre de servir de raccourcis pour certaines applications. Pour le côté, sécurité, elle embarque toutes les innovations de la marque et une alarme sonore de 86 dB pour signaler sa position aux sauveteurs en cas d’accidents. Seul regret, l’interface. Ce dernier, ne change pas vraiment pas et les applications proposées sont à peu de choses près identiques. Évidemment, du côté des capteurs on retrouve que des fonctionnalités de qualité.

En bref, la meilleure Apple Watch pour faire du sport. Mais à la vue de son tarif et des applications, on ne peut pas s’empêcher de se dire qu’on peut trouver aussi bien et moins cher chez ses concurrents.

Apple Watch Series 9, la meilleure Apple Watch

Après avoir annoncé sa nouvelle gamme d’iPhone 15, la firme de Cupertino a présenté ses nouvelles Apple Watch dont la Series 9. Tout d’abord elle se décline toujours dans des versions 41 et 45 mm. De même, elle existe avec des châssis en acier ou en aluminium. Dans tous les cas, on note assez peu d’évolutions sur ce nouveau modèle. Mais il est bon de noter un prix de départ inférieur de 50€ par rapport à la génération précédente.

Au rayon des nouveautés, on peut évoquer l’apparition de la puce S9 offrant plus de puissance à cette montre connectée. Comme pour l’Ultra présentée ci-dessus, elle embarque la fonctionnalité « double tap ». De plus, la luminosité atteint désormais 2000 nits contre 1000 nits par le passé. Dans l’ensemble, c’est sur ces trois points qu’on trouve les véritables changements.

L’autonomie a elle aussi été améliorée, mais cette dernière reste décevante. Sa batterie offre 16 heures d’utilisation ou 32 heures en mode économie d’énergie. Dernier point, elle disponible dans 5 coloris pour la version aluminium : rose, minuit, argent, lumière stellaire et rouge. Pour le produit en acier, il n’y en a que 3 : graphite, or et argent.

Pour conclure le principal intérêt, cette Apple Watch Series 9 est surtout son tarif assez proche de la Series 8. Si vous hésitez entre les deux montres, il peut alors être intéressant de profiter des quelques nouveautés pour quelques dizaines d’euros de plus. Mais si vous avez la génération précédente, difficile de vous conseiller ce nouveau modèle.

Apple Watch Series 8, le bon rapport qualité/prix pour une Apple Watch

Pour continuer ce comparatif, nous vous proposons l’Apple Watch Series 8. Dans sa catégorie, ce n’est plus le dernier modèle en date, mais elle reste une des meilleures montre connectée du fabricant. Elle n’est pas aussi accès sport que les versions Ultra, cependant ces dernières coûtent presque 1000 euros contre seulement 389 euros pour la Series 8. Côté technique, ce produit embarque un écran Retina de 1,69 ou 1,9 pouce selon l’appareil avec une luminosité pouvant atteindre 1000 nits. La qualité d’affichage est toujours aussi bonne, et elle ne vous éblouira pas la nuit.

Elle est adaptée à la natation avec une résistance jusque’à 50 mètres de profondeur. Elle dispose aussi de la certification IP6X contre la poussière. Pour autant, on ne vous conseille pas de la porter pour aller à la plage et dans l’océan. Enfin pour la partie design, elle reprend les éléments de Series 7 pour un résultat toujours aussi convaincant.

Elle existe avec des bracelets en aluminium ou en acier inoxydable et dans de nombreux coloris différents. La marque propose deux tailles pour les boîtiers : 41 et 45 mm. Elle dispose des mêmes capteurs que pour la version Series 8 mais possède en plus un capteur de température toujours bienvenu.

On retrouve ici le watchOS 9 qui apporte son lot de nouveautés. Cette dernière permet d’avoir un suivi de nos activités sportives toujours plus précis. D’autre part, à la pratique, la fluidité se révèle toujours excellente. Dernier point, l’autonomie. On trouve ici une batterie de 308 mAh capable d’assurer environ 24 heures avec l’affichage permanent et 48 heures sans cette option.

Dans l’ensemble, c’est limité par rapport aux montres connectées d’autres marques. Mais dans le principe, pour une Apple Watch c’est correct. Cependant il est possible de la recharger à 100% en un peu plus d’une heure.

Apple Watch SE (2022), la qualité Apple au meilleur prix

On arrive maintenant sur la Apple Watch SE qui comme ses contreparties iPhone SE se veut être un modèle au très bon rapport qualité/prix. Et pour le coup, le pari est assez réussi. Si vous cherchez une première montre connectée, c’est un très bon choix. Plus dans le détail, elle dispose de deux tailles de boîtiers : 40 ou 44 mm. Elle disponible avec un châssis en acier inoxydable ou en aluminium. Selon le format, on trouve un écran Retina de 1,57 ou 1,78 pouce avec une luminosité pouvant toujours atteindre 1000 nits.

Sur ce point, la qualité d’affichage est superbe. Hélas, l’option Always-On n’est pas disponible sur cette version. L’écran restera noir si vous n’utilisez pas la montre. Pour le reste, elle est très performante, et offre une belle fluidité à l’utilisation. Notamment grâce à l’écosystème watchOS 9 toujours aussi réussi.

Sinon, on retrouve dans l’ensemble les mêmes fonctionnalités, même si elle fait l’impasse sur le capteur de fréquence cardiaque de 3e génération (ici seulement la 2e génération. Mais cela n’est pas non plus très problématique. Mais les absences les plus remarquées celles des capteurs SpO2 et de la fonction électrocardiogramme.

Enfin, une nouvelle fois avec les Apple Watch, le gros point faible se trouve du côté de l’autonomie. Les batteries de 245 mAh ou 296 mAh selon la version tiendront un peu plus d’une journée. C’est assez limité, mais pour cette catégorie. De plus, il faut environ 2 heures pour la recharger à 100%. Pour résumer, elle dispose d’un bon rapport qualité/prix pour un produit de la marque à la pomme. Mais si vous être du genre vraiment sportif, mieux vaut passer votre chemin et opter pour une des modèles présentées précédemment.

Apple Watch Series 7, l’alternative à la Series 8

Sur le marché actuel, il est parfois difficile de trouver les générations plus anciennes d’Apple Watch chez les revendeurs. Et encore moins sur le site officiel de la marque. La Series 7 est un modèle très intéressant, notamment comme la Series 8 embarque très peu de nouveautés. Mais il va être compliqué de la trouver neuve, généralement elle est proposée en reconditionné ou occasion.

Dans tous les cas, elle aussi est proposée avec des boîtiers de 41 ou 45 mm. Et c’est la même chose pour les écrans Retina pouvant atteindre une luminosité de 1000 nits. LA qualité d’affichage se révèle excellente, et se promener dans l’interface est très agréable. Cette montre est vendue avec l’écosystème watchOS 8 mais il est possible de réaliser une mise à jour pour profiter de la 9ème version. Niveau applications et fonctionnalités, elle est similaire à Series 8.

Mais cette dernière dispose, par exemple, du détecteur d’accident et du processeur S8 (contre S7). Mais au final, l’essentiel des nouveautés sur ces montres connectées, se trouve du côté de l’OS. Donc tant que vous faites la mise à jour, vous allez bénéficier des mêmes services. Pour finir, le mode Always-On est également présent. Pour la batterie, vous pouvez compter sur un à deux jours d’autonomie selon votre utilisation. En bref, une Apple Watch. Le temps de recharge est lui aussi similaire à la Series 8.

Pour résumer, si vous ne voulez pas trop dépenser et que le reconditionner ne vous dérange pas, cette Series 7 est un choix solide pour un produit de la firme de Cupertino.

🤖 Peut-on utiliser une Apple Watch avec un smartphone Android ?

Sur ce point la réponse est simple : c’est impossible. Autant on peut connecter ses écouteurs Apple sans fil à tous les smartphones, autant la marque américaine a pensé ses montres connectées comme des extensions des iPhone. Si vous avez un modèle Android, vous devrez opter pour un produit d’une autre marque.

Pour finir, nous préciserons qu’une Apple Watch est seulement compatible avec les iPhone 8 et les générations suivantes, équipés d’IOS 16. Alors, soyez prudent au moment de votre achat.

⌚️ Quel est l’intérêt d’acheter une Apple Watch ?

Comme dit précédemment, les Apple Watch sont pensées comme des extensions des iPhone. Tout comme les Galaxy Watch sont étudiées pour les smartphones Samsung. Donc en acheter une est toujours un plus, et c’est encore plus vrai pour les sportifs. Déjà il est possible de lire ses notifications et même de répondre aux messages grâce à ces montres connectées.

Mais son grand intérêt se trouve du côté de la santé. En effet, elle embraque de nombreux capteurs pour surveiller votre état forme. Elle est capable de repérer certaines anomalies notamment cardiaques, ce qui n’est absolument pas négligeable. Les derniers modèles sont même capables d’analyser la qualité de votre sommeil et les capteurs d’oxygène dans le sang peuvent même vous prévenir si vous faites de l’apnée du sommeil. Et n’oublions pas non plus la présence de la détection des accidents sur les dernières générations.

Comme souvent avec le fabricant à la pomme le seul vrai reproche qu’on peut faire à la marque est le tarif de ces produits. Enfin, la faible autonomie des Apple Watch ne joue pas toujours en leurs faveurs.

🤔 Quid des anciennes générations ?

Dans l’ensemble, nous vous déconseillons les versions ultérieures à la Series 7. Ces dernières embarquent moins voire beaucoup moins de capteurs et de fonctionnalités. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous ne les avons pas intégrées à ce guide.

Si le tarif de la Series 8 vous rebute, nous vous conseillons d’opter pour la Watch SE. De toute façon, même la Series 7 est aujourd’hui difficile à trouver neuve. Donc à moins de chercher un produit reconditionné, il va être compliqué de trouver des Apple Watch neuves et abordables. Mais une nouvelle fois, tout dépend des goûts et des envies de chacun.

À lire aussi :