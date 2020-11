Quel jeu de société pour adulte offrir à Noël ?

Noël approche à grands pas et jamais nos courses de Noël n’auront été aussi compliquées à réaliser. Toutes les personnes en recherche de cadeaux originaux à offrir se retrouvent bien dépourvues face à la fermeture de leurs petites boutiques spécialisées de prédilection. Et qu’on se le dise vu l’année qui semble nous attendre, miser sur un jeu de société semble être une valeur sûre ! Quoi de mieux qu’une petite merveille ludique pour rentabiliser les futures heures passées chez soi !

Nous avons donc demandé à nos camarades de Ludum.fr de nous proposer une sélection de 5 jeux de société made in France incontournables à offrir à des adultes pour ce Noël 2020.

Top Ten : à peine sorti, déjà Classique

Top Ten – Crédit : Cocktail Games

Type : jeu d’ambiance

Mécaniques : Expression & Déduction

Nombre de joueurs : de 4 à 9

Durée d’une partie : 30 minutes

Âge : à partir de 14 ans

Auteur : Aurélien Picolet

Éditeur : Cocktail Games

Top Ten est le jeu incontournable de cette fin d’année 2020 ! À peine sorti, il a déjà conquis tous les coeurs. Dans ce jeu collaboratif, pour gagner, vous devez réussir à répondre en équipe à 5 thèmes avant que votre réserve de « vies » soit épuisée.

Pour chacun de ces thèmes, chaque membre de l’équipe devra inventer une réponse de la pire à la meilleure, de la plus sérieuse à la plus drôle ou encore de la plus valorisante à la plus dégradante selon un chiffre de 1 à 10 qui lui aura été secrètement distribué au début du tour. Le maître du jeu devra ensuite réussir à remettre ces différentes réponses dans le bon ordre.

Top Ten est un jeu hilarant, qui derrière un packaging un brin enfantin cache un jeu d’ambiance très fin, dans lequel le dosage et l’empathie seront indispensables pour réussir à gagner en équipe. Un jeu qui souligne habilement la force des liens qui unissent les amis, bref, un coup de cœur !

Kosmopoli:t : Le plus international des jeux d’ambiance

Kosmopoli:t – Crédit : Opla

Type : jeu d’ambiance – Coopération & Communication

Nombre de joueurs : de 4 à 8

Durée d’une partie : 30 minutes

Âge : dès 10 ans

Auteur : Florent Toscano et Julien Pothière

Éditeur : Opla

Kosmopoli:t vous accueille dans le restaurant le plus cosmopolite du monde ! Les clients y viennent du monde entier et vous passent leurs commandes dans leur langue natale. Bon courage alors pour décrypter et préparer ces commandes.

Vous vous répartissez les différents postes de la brigade entre les joueurs et joueuses (serveur, maître d’hôtel, cuisiniers) et tentez tant bien que mal de préparer un maximum de commandes en 6 minutes seulement. On déraille, on s’échauffe, mais on s’y amuse franchement ! Le jeu se paye le luxe de nous en apprendre un peu plus à chaque partie sur la gastronomie et la linguistique.

Kosmopoli:t a trouvé la recette parfaite ! Mélangez gastronomie, rapidité, coopération et convergence des médias (le jeu nécessitant à très juste titre une application compagnon) et vous obtenez l’un des jeux de société les plus surprenants de ces dernières années.

Oriflamme : le champion des coups fourrés

Oriflamme – Crédit : Studio H

Type : jeu d’ambiance & Stratégie

Mécaniques : rôles cachés & anticipation

Nombre de joueurs : de 3 à 5

Durée d’une partie : 20 minutes

Âge : dès 10 ans

Auteur : Adrien et Axel Hesling

Éditeur : Studio H

Oriflamme est le premier jeu de ses créateurs. Et quel jeu ! À peine paru, il a immédiatement remporté l’As d’Or (récompense ultime du monde ludique) en février dernier. Il vous propose une expérience conviviale, stratégique et dynamique qui mérite largement cette récompense.

Ici, le Roi est mort et les différentes familles de la cour se déchirent pour prendre sa succession en remportant le plus de renommée. Pour cela, vous devez chacun votre tour jouer un membre de votre famille, face cachée, au centre de la table, avant ou après la carte précédente. Chaque carte dispose d’un pouvoir spécial influençant vos gains en renommée ou les cartes autour de vous. À vous de programmer habilement pour surprendre vos adversaires et l’emporter !

Un cadeau idéal pour les fans de Citadelles ou Mascarades.

Splendor Marvel : un classique chez les Comics

Splendor Marvel – Crédit : Space Cowboys

Type : jeu de stratégie

Mécaniques : combinaison & production de ressources

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Durée d’une partie : 30 minutes

Âge : dès 10 ans

Auteur : Marc André

Éditeur : Space Cowboys

Tout le monde connaît l’univers Marvel et tous les joueurs connaissent Splendor. Le titre est d’ailleurs suffisamment excellent pour paraître dans notre sélection de jeux à jouer à plusieurs sur iPad. Fusionnez les deux et vous obtiendrez le jeu parfait pour faire plonger le plus grand nombre dans le monde ludique !

Splendor est un jeu à la mécanique d’une fluidité exemplaire. La prise en main et la compréhension des règles sont immédiates et le jeu propose une profondeur stratégique des plus intéressantes. À chaque tour, vous choisissez entre récupérer des ressources ou acheter des cartes vous rapportant des points de victoire et qui vous permettront de produire vos propres ressources plus tard (un moteur de production donc). Le premier joueur à 16 points de victoire l’emporte.

Le tout est sublimé par un univers grand public permettant à tout un chacun de plonger facilement dans le jeu. On ne peut que le recommander !

It’s a Wonderful World : pour en finir avec 7 Wonders

It’s a Wonderful World – Crédit : La Boîte de Jeu

Type : jeu de stratégie

Mécaniques : draft & développement

Nombre de joueurs : de 2 à 5

Durée d’une partie : 45 minutes

Âge : à partir de 14 ans

Auteur : Frédéric Guérard

Éditeur : La Boîte de Jeu

It’s a wonderful world vous plonge dans son univers dystopique rétro futuriste au coeur d’une bataille acharnée entre les grandes puissances militaires et économiques ! 5 empires s’y affrontent pour prendre le contrôle de la planète, qui l’emportera ?

Derrière cette thématique alléchante se cache un jeu de stratégie ultra addictif nominé aux As d’Or 2020. Vous devrez y gérer le développement de votre empire en sélectionnant habilement les projets à développer et en programmant finement vos actions. Mais attention à bien garder un oeil sur vos adversaires et n’oubliez pas de leur mettre des bâtons dans les roues.

On apprécie tout particulièrement le format dynamique du jeu pour une telle profondeur stratégique, on y joue en 45 minutes max, on fait y chauffer ses neurones et que l’on gagne ou que l’on perde, il ne nous reste qu’un excellent goût de reviens-y.

Vous en voulez encore ? Retrouvez le Top 50 des jeux à offrir à un adulte de l’équipe Ludum.fr.