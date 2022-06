Aquaman 2 : Amber Heard n’a pas été remplacée, mais aurait un « très petit rôle »

Contrairement à ce que les dernières rumeurs font circuler, Amber Heard conserve toujours son rôle de Mera dans Aquaman 2. L’actrice a été reconnue coupable de diffamation envers Johnny Depp et doit verser 10,35 millions de dollars à son ex-époux. Elle n’a cependant pas été remplacée par une autre actrice dans Aquaman 2. Même si la pétition pour se débarrasser Amber Heard d’Aquaman 2 a déjà dépassé les 4 millions de signatures, Warner Bros. ne l’a pas virée.

Amber Heard dans Aquaman – Crédit : Warner Bros. Pictures

La rumeur qui a circulé plus tôt cette semaine affirmait qu’Amber Heard avait été « coupée » du film et qu’elle avait été « remplacée ». Cette rumeur avait été partagée par le site Just Jared. Quelques heures plus tard, Just Jared a publié une mise à jour en expliquant qu’Amber Heard fait toujours partie du casting d’Aquaman 2. Le film est d’ailleurs attendu pour le 15 mars 2023 au cinéma.

Amber Heard a « encore un petit rôle » dans Aquaman 2

Des sources proches de la production du film DC ont confirmé à Just Jared que : « Amber n’a pas été complètement coupée du film. Elle a encore un petit rôle ». Son rôle aurait donc été considérablement réduit depuis le début de la production. D’ailleurs, Amber Heard avait elle-même déclaré qu’elle s’était battue pour rester dans le film. « Ils ont essentiellement pris une grosse partie de mon rôle », avait-elle affirmé lors du procès intenté par Johnny Depp.

En effet, la Warner aurait envisagé de se séparer d’Amber Heard et de choisir une autre actrice pour le rôle de Mera. Son rôle a finalement été conservé, mais réduit pour probablement donner moins d’importance à son personnage. Un représentant d’Amber Heard vient également de déclarer que « la rumeur continue comme depuis le premier jour – inexacte, insensible et légèrement folle ».

La Warner aurait envisagé de remplacer Amber Heard à cause d’un manque d’alchimie entre elle et Jason Momoa

Pour le moment, la situation est encore particulièrement confuse. Un représentant d’Amber Heard et des sources proches de la production d’Aquaman 2 ont donné leur avis, mais qu’en est-il de Warner Bros. ? La société de production n’a pas encore répondu. Par contre, Walter Hamada qui est le responsable de DC Films a affirmé le mois dernier sous serment que Heard est toujours dans le film.

Walter Hamada a même précisé que la Warner envisageait de la remplacer non pas à cause de ses problèmes avec Depp, mais à cause d’un manque d’alchimie entre elle et Jason Momoa qui joue le rôle principal. Finalement, Jason Momoa s’est lui aussi battu pour qu’Amber Heard conserve sa place.

Source : CBR