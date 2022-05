Aquaman 2 : Jason Momoa a empêché l’évincement d’Amber Heard

Amber Heard a bien failli être écartée d’Aquaman 2. Alors que la Warner poussait pour l’évincer, la comédienne a pu compter sur le soutien sans faille de Jason Momoa et du réalisateur James Wan.

Dans le premier opus d’Aquaman, Amber Heard incarnait le personnage de Mera qui finit dans les bras d’Arthur Curry, campé par Jason Momoa. Cinq ans plus tard, le second volet intitulé Aquaman and the Lost Kingdom sera enfin dévoilé au grand public, sa sortie étant programmée pour le 15 mars 2023. Se pose toutefois la présence de l’actrice dans le montage final.

Malgré la campagne visant à l’écarter du casting – une pétition pour virer Amber Heard a été signée par plus de 4 millions de personnes – l’actrice a bel et bien participé au tournage. Une véritable injustice pour certains qui estiment qu’elle aurait d être évincée à l’instar de ex-compagnon Johnny Depp. Accusé de violences conjugales, celui-ci est devenu persona non grata à Hollywood, perdant notamment son rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3.

Aquaman 2 : Momoa à la rescousse d’Amber Heard

Décontenancée par la polémique, prétextant un manque d’alchimie entre elle et Jason Momoa, la Warner était déterminée à exclure Amber Heard du casting d’Aquaman 2. Lors du procès en diffamation intenté par Depp contre son ex, une nouvelle information a été révélée à ce sujet par l’entremise de la productrice Kathryn Arnold, une consultante spécialisée dans l’industrie du cinéma. Appelée à témoigner, elle confie que Heard ne participera pas au DC FanDome et qu’elle n’apparaîtra pas sur l’affiche du film.

Elle ajoute ensuite que l’équipe de Heard a lutté bec et ongles pour qu’elle soit engagée malgré les réticences du studio. Et de révéler que l’actrice doit aussi sa participation à « Jason Momoa et au réalisateur James Wan qui se sont mobilisés pour elle » afin qu’elle soit intégrée au casting. Les deux hommes se sont montrés « inflexibles », formant un front uni face à la Warner. Ce qui aurait donc fait pencher la balance.

Il se murmure toutefois qu’Amber Heard aurait été coupées au montage. Seules certaines scènes centrales auraient été conservées. L’actrice a même affirmé que le studio avait retiré « un bon morceau » de son rôle. On s’oriente visiblement vers une présence amoindrie de l’actrice dans le film DC.

