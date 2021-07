Army of Thieves : que sait-on du préquel au film de Zack Snyder (Army of the Dead) ?

Army of Thieves a livré sa nouvelle bande-annonce. L’occasion de faire le point sur ce préquel au film de Zack Snyder, Army of the Dead, disponible sur Netflix.

Army of Thieves se déroule avant Army of the Dead – Crédit : Netflix

Army of the Dead est l’un des derniers blockbusters de Netflix, classé parmi les programmes populaires du service. Un long-métrage réalisé par Zack Snyder et dont le cœur de l’intrigue semble être le voyage temporel. Une théorie que le cinéaste ne réfute pas, souhaitant créer un univers complet sous l’égide de Netflix. Si les zombies étaient présents dans le film, ces derniers sont absents du préquel appelé Army of Thieves. Se déroulant avant les événements de Army of the Dead, on suit l’équipe de Ludwig Dieter pour un casse à travers l’Europe. L’occasion de résumer ce que l’on sait déjà du projet Netflix prévu pour cette année 2021.

Attention, les lignes suivantes révèlent des éléments de Army of the Dead

De quoi parle Army of Thieves ?

Les spectateurs de Army of the Dead, qui a dévoilé ses zombies sans effets spéciaux, le savent très bien. Ludwig Dieter est mort en voulant sauver son nouvel ami, Vanderohe. Mais Army of Thieves se déroulant avant, le personnage joué par Matthias Schweighöfer est le leader d’une équipe de braqueurs. Précisons que l’acteur réalise également ce long-métrage !

Ludwig Dieter, employé de banque, est recruté par une mystérieuse femme pour rejoindre une équipe cherchée par Interpol. Une équipe capable de voler les coffres-forts les plus légendaires et protégés de l’Europe. Une intrigue s’insérant avant l’invasion zombie, un préquel. Mais connaissant Zack Snyder, on imagine que des indices liés à la venue de ces créatures seront disséminés dans Army of Thieves.

Quels personnages dans Army of Thieves ?

Une partie de l’équipe de braqueurs – Crédit : Netflix

Army of Thieves se déroulant avant le film de Snyder, ne vous attendez pas à revoir des visages familiers. Même si des caméos sont possibles, l’univers étant connecté ! En plus de Matthias Schweighöfer, les spectateurs français découvriront l’humoriste Jonathan Cohen dans la peau de Delacroix. On imagine que nos braqueurs feront un tour en France… Sans oublier Nathalie Emmanuel, connue pour Game of Thrones et les films Fast and Furious, interprétant Gwendoline. Le seul rôle inconnu est celui de Peter Simonischek.

Ruby O. Fee : Korina

Stuart Martin : Brad Cage

Guz Khan : Rolph

Jonathan Cohen : Delacroix

Noémie Nakai : Béatrix

John Bubniak : Christopher

Quelle date de sortie pour Army of Thieves ?

On ne connaît pas la date précise pour la sortie de Army of Thieves si ce n’est que le film est prévu pour l’automne 2021. Sachant que le service est présent au Comic-Con @ Home, on imagine avoir une mise à jour à ce moment. Plusieurs acteurs seront présents comme Matthias Schweighöfer, également réalisateur.

Bonus : deux posters pour Army of Thieves

Army of Thieves assume totalement mettre de côté les zombies pour être un film de casse. Deux posters ont été révélés par Netflix.

L’un des posters du film – Crédit : Netflix