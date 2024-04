Arnaques téléphoniques : méfiez-vous de ces indicatifs, ce sont peut-être des escrocs

Les arnaqueurs utilisent beaucoup l’application OnOff pour générer de faux numéros qui servent à vous appeler et mener des escroqueries. Fort heureusement, les indicatifs utilisés sont connus. Voici ceux dont il faut se méfier en cas d’appel.

Les arnaqueurs utilisent beaucoup les numéros de l’application OnOff

OnOff délivre des numéros qui commencent par certains indicatifs, ce qui permet de repérer plus facilement de possibles arnaques

Les indicatifs fournis par OnOff ont été délivrés par l’Autorité de régulation des communications électroniques

Les arnaques téléphoniques n’ont jamais été aussi nombreuses que ces derniers mois et certains escrocs redoublent d’ingéniosité. Les faux conseillers bancaires font énormément parler mais il existe plusieurs types d’escroquerie comme celui au crédit immobilier et en général, les pirates passent par l’application OnOff. Sauf que l’app doit obligatoirement fournir certaines combinaisons validées par les autorités, voici lesquelles.

Voici les indicatifs dont il faut se méfier

À l’origine, OnOff permet d’avoir un second numéro de téléphone sans autre carte SIM. Sauf que son usage a été détourné par les escrocs même si l’application pose tout de même des restrictions au niveau de l’indicatif. Le problème est d’autant plus embêtant que, comme l’expliquent nos confrères de BFMTV, les arnaqueurs changent très rapidement de numéro via OnOff lorsque celui généré est signalé par les internautes.

L’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) délivre les numéros que OnOff peut fournir à ses utilisateurs. Et voici les indicatifs utilisés qui vous permettront de détecter plus rapidement les arnaqueurs :

06.44.66

06.44.67

06.44.68

06.44.69

07.56.8

07.56.9

Ces indicatifs ont été attribués à OnOff en début d’année 2023 et ils pourraient donc être modifiés dans le futur. Bien évidemment, si un numéro qui vous appelle débute par l’un d’eux, cela ne rime pas forcément avec une arnaque. Mais vous savez que votre interlocuteur utilise l’application alors vigilance si vous ne connaissez pas la personne à l’autre bout du fil.

Quels sont les indicatifs des appels commerciaux ?

N’oubliez pas non plus que les arnaqueurs s’emparent également du numéro des victimes, notamment pour diffuser des SMS frauduleux que tout le monde a reçu au moins une fois dans sa vie. Dans le cadre des appels commerciaux, l’Arcep exige désormais qu’ils commencent par ces indicatifs en France métropolitaine, ce qui devrait assurer qu’ils ne sont pas frauduleux même si la prudence est toujours de mise :

0162

0163

0270

0271

0377

0378

0424

0425

0568

0569

0948

0949

Source : BFMTV