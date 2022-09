Arrêter de faire le ménage, le robot aspirateur laveur Dreame 10s Ultra s’occupe de tout

Les technologies qui animent nos aspirateurs ne cessent de progresser. Dreame nous le démontre avec le Dreame 10s Ultra qui est ce que le fabricant a de plus perfectionné.

Dévoilé lors de l’IFA, la grand-messe de l’électronique grand public qui s’est tenu à Berlin début septembre, le 10s Ultra de Dreame propose un niveau d’autonomie jamais atteint. Cet aspirateur robot est capable de gérer seul ses déplacements, le lavage de toute votre maison, la vidange de ses bacs et son autonettoyage sans que vous ayez à intervenir. L’idée est de vous décharger totalement (ou presque) de cette tâche.

Le premier point incontournable pour délivrer un nettoyage efficace est d’être capable de se déplacer dans les différentes pièces avec précision tout en évitant les obstacles.

Pour remplir cette mission, le 10s Ultra embarque le must en matière de nouvelles technologies : un logiciel de navigation à base d’intelligence artificielle combinée avec un système de détection lidar et une caméra RGB. Cela lui permet de se déplacer partout rapidement sans oublier aucune zone.

Le 10s se déplace avec une précision au centimètre près

Le Dreame va d’abord effectuer un tour complet des lieux afin de cartographier votre maison. Cela va lui permettre de vous fournir un plan 3D de votre domicile. Vous avez également la possibilité d’intégrer plusieurs étages et ainsi d’obtenir un plan par étage. Par la suite, à l’aide de l’application associée, il sera simple de définir les zones dans lesquelles vous souhaitez qu’il agisse. Il n’est pas dépendant de la lumière et peut se déplacer sans souci dans le noir.

Son niveau de précision au centimètre près, lui permet de contourner sans difficulté tous les obstacles qui sont sur route. Sa capacité à éviter les objets même les plus fins est tout simplement impressionnante.

Afin d’optimiser en permanence le nettoyage, il s’adapte à vos sols (carrelage, parquet, tapis…) et au niveau de saleté pour proposer la stratégie de lavage la plus efficace possible.

Et pour ceux qui imaginent que leur robot se transforme en espion au sein de leur foyer, Dreame l’a soumis à plusieurs certifications de haut niveau* garantissant aussi bien la qualité de fabrication du produit, sa capacité à résister aux attaques extérieures et un engagement fort en matière de protections de vos données personnelles.

Aspiration et lavage s’adaptent automatiquement à vos sols

Se déplacer rapidement dans le moindre recoin de votre logement ne suffit pas. Encore faut-il être capable de venir à bout de toutes les saletés. Le Dreame 10s Ultra y parvient sans mal grâce à une puissance d’aspiration impressionnante pouvant atteindre 5 300 Pascals, l’intensité de l’aspiration s’ajustant automatiquement à la nature du sol. Côté brosses tout a été pensé : une toute nouvelle brosse en caoutchouc est présente, spécifiquement pour le nettoyage des tapis, complétée par des balais rotatifs à 180 tours/minute pour le lavage. Là encore le niveau de pression s’adapte selon le niveau de saletés détecté. La quantité d’eau nécessaire est, elle aussi, automatiquement ajustée en fonction du sol. Le résultat est époustouflant et le plaisir de rentrer chez soi dans une maison impeccable sans avoir fait aucun effort est plus qu’appréciable.

Autonettoyage pour que vous n’ayez vraiment rien à faire

Une fois sa mission achevée, le travail du Dream 10s Ultra ne s’arrête pas là. Il retourne seul à sa base et commence à effectuer sa séquence d’autonettoyage. Le bac d’eau sale est automatiquement vidé dans le réservoir de la base et la poussière évacuée grâce à système de soufflage de l’air dans un sac qui peut contenir jusqu’à 3 litres. De quoi vous permettre de ne pas y penser pendant environ 60 jours !

Puis les brosses sont immergées dans l’eau et leur rotation à grande vitesse activée afin de s’assurer qu’elles restent parfaitement propres. Et pour éviter les odeurs, les moisissures et le développement des bactéries, un séchage est enclenché.

Opter pour le tout nouveau robot aspirateur laveur Dreame 10s Ultra, c’est choisir d’avoir un logement toujours parfaitement propre sans y passer pour autant de longues heures. Une promesse relevée haut la main par ce petit bijou de technologie !

*Certifié ETSI EN 303 645 : cela signifie qu’il est conforme aux critères les plus exigeants en matière de cyber sécurité pour les produits connectés (protection contre des attaques extérieures, protections de vos données personnelles…).

Certifié TÜV SÜD : le produit a été contrôlé par un organisme indépendant reconnu afin de s’assurer qu’il correspond aux législations nationales et internationales, qu’il ne présente aucun risque et remplit toutes les exigences attendues en termes de qualité.



