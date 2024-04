Asus Zenfone 10 : ce smartphone haut de gamme est à moins de 600 €

Chez Amazon, le smartphone Asus Zenfone 10 est en promotion et voit son prix chuter sous la barre des 600 €. Ainsi, il passe à 599,99 € précisément mais pour une durée limitée.

La petite bombe d’Asus le Zenfone 10 est de retour depuis quelques mois et c’est le moment de le découvrir chez Amazon. En effet, actuellement le smartphone bénéficie d’une vente flash et passe actuellement à 599,99 € au lieu de 672 € soit une réduction de plus de 10 %.

Zenfone 10 : le smartphone bénéficie d’une vente flash chez Amazon

Vous devez peut-être changer votre smartphone depuis un moment mais les prix vous freinent dans votre choix ? Grâce à ce bon plan, vous allez pouvoir acquérir un smartphone performant, compact et surtout avec un excellent rapport qualité/prix. Avant de craquer et de valider votre commande, voici les détails concernant les caractéristiques techniques.

Ce smartphone propose un écran AMOLED magnifique de 5,9 pouces avec une définition en Full HD+ et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz soit une belle fluidité pour naviguer quotidiennement. A l’intérieur, c’est le Snapdragon 8 Gen 2 qui va vous permettre de faire tourner toutes vos applications. Du côté de la batterie, il est très endurant puisqu’il est capable de tenir deux jours avant d’avoir besoin d’une recharge complète. Les gourmands pourront récupérer l’équivalent de la moitié de la batterie en seulement 30 minutes.

Le design est lui aussi tout à fait correct même si des bordures plus fines pourraient être appréciables ainsi qu’une lumière plus puissante.

Toutefois si vous avez des doutes, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de trouver votre bonheur au tarif souhaité.