Microsoft retire finalement un jeu qu’il avait offert par erreur

Vous avez récupéré Grim Trials gratuitement le mois dernier sur le Microsoft Store ? Il s’agissait en réalité d’une erreur, le jeu d’action roguelite n’étant pas censé être offert. Microsoft s’efforce désormais de corriger le tir.

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Grim Trials est un jeu d’action roguelite développé par Glory Jam. Il vous fait incarner Avelin, une jeune femme devenue Faucheuse après sa mort, qui doit affronter les âmes impures et ses démons dans un enfer de sa propre création. Il y a quelques semaines, Grim Trials était disponible gratuitement sur le Microsoft Store. Certains ont alors profité de l’aubaine pour le télécharger et ont pu y jouer sans problème pendant plusieurs jours.

Sauf qu’il s’agissait d’une erreur de Microsoft. Le titre coûte normalement 19,99 euros et n’est pas censé être offert. Par conséquent, les joueurs reçoivent désormais le message suivant : “Vous avez récemment passé une précommande ou un achat pour Grim Trials. Malheureusement, ce produit n’était pas censé être disponible, nous annulons donc votre commande, remboursons tout paiement effectué, et le retirons de votre liste ‘Mes jeux et applications'”.

Microsoft Store : pourquoi Grim Trials disparaît des bibliothèques des joueurs

L’accès au jeu est donc révoqué, au grand dam des joueurs qui étaient parvenus à l’intercepter sans débourser le moindre centime. C’est un peu comme si vous aviez bénéficié d’un essai gratuit limité dans le temps. Si vous aviez débloqué des succès dans Grim Trials, ils resteront affichés sur votre profil, confirme un joueur sur Reddit.

L’entreprise n’a pas supprimé le jeu du Microsoft Store. Seules les copies obtenues gratuitement à la suite de cette erreur sont concernées. Les utilisateurs ayant acheté le titre au tarif normal ne sont pas affectés. Les erreurs de prix sur les plateformes vidéoludiques arrivent fréquemment et sont généralement rapidement corrigées. Ce qui est évidemment la moindre des choses pour les développeurs.