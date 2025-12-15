iRobot en faillite, quelles conséquences pour les propriétaires d’aspirateurs robots Rumba ?

Depuis hier, la faillite d’iRobot est officielle. La marque implantée depuis longtemps en France a vendu des milliers d’aspirateurs robots en France. Les consommateurs risquent-ils de ne plus bénéficier d’un service après-vente ?

IRobot a fait savoir par voie de communiqué de presse qu’elle cessait son activité. Son capital est transféré à son prestataire chinois Picea Robotics qui était son principal prestataire (et aussi créancier).

La société qui fut pionnière dans les aspirateurs robots a eu le temps de vendre près de 50 millions de robots dans le monde depuis leur lancement en 2002.

Bien sûr ils ne sont plus tous en activité, mais la marque qui possédait la célèbre gamme Rumba en vendait encore beaucoup et était bien implantée en France.

Mais pas de panique le nouveau repreneur assure que tout va continuer avec la même qualité de service. L’application fonctionnera toujours, des pièces de rechange seront toujours disponibles et le service après-vente sera maintenu.

Picea Robotics, un repreneur qui connait bien les aspirateurs robots

Il est rassurant que le repreneur soit une entreprise qui connait bien les produits iRobot puisqu’elle en assurait une bonne part de la production. Picea Robotics aurait fabriqué à elle seule près de 4 millions d’unités l’an dernier car en plus d’iRobot elle est également un sous-traitant de Roborock.

L’entreprise avait déjà décidé de lancer des aspirateurs robots sous sa propre marque (3i) dès 2022 en Chine puis en Europe dans les années qui ont suivi.

L’un de leurs modèles intègre d’ailleurs une innovation encore peu répandue : le recyclage de l’eau sale grâce à un système de distillation devant permettre un approvisionnement infini.

Droits de douane et concurrence chinoise auront eu raison de iRobot

L’entreprise qui s’est placée en redressement judiciaire avait accumulé un certain retard technologique face à la concurrence chinoise toujours plus forte de marque comme Roborock, Ecovacs ou Dreame.

D’après Reuters le coup de grâce est venu des nouveaux droits de douane mis en place par Donald Trump. La société qui faisait produire ses aspirateurs robots au Vietnam a vu ces coûts s’alourdir suite à l’entrée en vigueur de droits de douane de 46% mis en place avec le Vietnam. Ce qui aurait coûté 23 millions à l’entreprise.

