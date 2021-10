Marvel : pourquoi Black Panther a failli être renommé Black Leopard

Le regretté Chadwick Boseman incarne le super-héros dans le film Black Panther (Crédits image : Marvel Studios)

Black Panther est l’un des premiers super-héros noirs à figurer dans un comics américain pour le grand public. Co-créé par Jack Kirby et Stan Lee, Black Panther, de son vrai nom le prince T’Challa, est apparu pour la première fois dans le numéro 52 des 4 Fantastiques. Au fil du temps, il est devenu un élément clé des Avengers et l’un des héros Marvel les plus appréciés.

Black Panther est apparu pour la première fois sur grand écran dans Captain America : Civil War avant de bénéficier de son propre film en solo. Dans le Marvel Cinematic Universe, Black Panther était incarné par le regretté Chadwick Boseman. Le tournage de Black Panther 2 : Wakanda forever, qui a eu lieu cet été, sera une forme d’hommage à l’acteur décédé, qui sera remplacé par une doublure numérique.

Black Panther portait le même nom qu’un parti activiste condamné par le FBI américain

Mais Black Panther a bien failli ne plus porter ce nom à partir des années 70. Marvel a même changé temporairement son nom, en raison d’une controverse politique aux États-Unis. À cette époque existait en effet le Black Panther Party, formé au milieu des années 60. Cette association politique s’est battue contre la brutalité policière, afin d’obtenir des droits meilleurs et plus justes pour les afro-américains, un meilleur système éducatif plus représentatif, ainsi que le logement, la justice et la paix, entre autres.

Critiqué pour ses actions violentes, le Black Panther Party a été accusé par J. Edgar Hoover, le directeur du FBI de l’époque, de représenter « une menace massive pour la sécurité aux États-Unis ». Dans le but d’éviter toute confusion, et pour éviter que son super-héros soit associé au Black Panther Party, Marvel Comics a donc décidé en 1972 de renommer son personnage « le léopard noir » (Black Leopard). Une façon d’adopter une position neutre, et que l’on peut découvrir à compter du numéro 119 des 4 Fantastiques.

Marvel Comics est revenu au nom de Black Panther au bout de quelques mois seulement

Dans ce numéro, Black Panther annonce qu’il est désormais connu sous le nom de Léopard Noir. La Chose (The Thing), l’un des 4 Fantastiques, demande à T’Challa la raison de ce changement de nom. Celui-ci répond simplement que « le nom a des connotations politiques » sans condamner ni approuver les actions du Black Panther Party. Les scénaristes de Marvel vont aussi faire dire à T’Challa « qu’une panthère est techniquement un léopard » pour justifier ce changement de nom.

Cependant, Marvel Comics a fini par faire volte-face quelques mois plus tard, toujours en 1972, en réalisant que ce changement était une erreur. Dans le numéro Avengers 105, le nom du super-héros est redevenu Black Panther. Dans ce comics, T’Challa déclare ainsi que son changement de nom original n’avait pas de sens, qu’il n’était pas « un stéréotype » et qu’il se devait de « rester lui-même ». C’est ainsi que plusieurs dizaines d’années plus tard, vous avez échappé à un film appelé « Black Leopard » au cinéma.

