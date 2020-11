Biloba, la consultation pédiatrique en ligne gratuite pendant une semaine

L’application mobile Biloba propose des consultations pédiatriques – Crédit : Biloba

Avez-vous déjà entendu parler de Biloba ? C’est une application mobile disponible sur Android et iOS qui propose des consultations pédiatriques immédiates. En cette période difficile de pandémie et de confinement (veuillez retrouver la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire ici), Biloba offre une semaine d’abonnement. Vous pouvez ainsi avoir accès à des consultations pédiatriques gratuites et illimitées. L’application se présente sous la forme d’une messagerie instantanée. Son fonctionnement est donc similaire à celui des applications les plus populaires comme Facebook Messenger, WhatsApp ou encore Viber.

Des professionnels disponibles 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions et établir le premier diagnostic de votre enfant

Votre enfant a un souci ou vous vous posez une question d’ordre médical ? Il vous suffit alors de lancer l’application Biloba pour entrer très rapidement en contact avec un professionnel de santé. En moins de 30 minutes, vous pouvez échanger des messages avec un médecin généraliste, un pédiatre ou même un infirmier puériculteur. Les échanges ne sont pas uniquement limités aux problèmes médicaux. Vous pouvez effectivement demander des renseignements quant à l’alimentation, le sommeil, les boutons, les rougeurs, la poussée des premières dents, etc.

Compte tenu de la situation actuelle, les parents ont tendance à rapidement s’inquiéter si l’état de santé de leur enfant se dégrade. De plus, il faut aussi prendre en compte que les enfants sont plus susceptibles aux viroses avec l’approche de l’hiver. À cette période de l’année, le rhume, la grippe, la bronchite, l’angine et autres sont effectivement au rendez-vous. Si votre enfant commence à présenter des symptômes, vous pouvez facilement avoir un premier diagnostic grâce à l’application Biloba. Les professionnels de la santé sauront vous guider et vous indiquer s’il est nécessaire de consulter un médecin avec votre enfant.

Les consultations pédiatriques de l’application Biloba sont gratuites et illimitées pendant une semaine. Il faut ensuite résilier votre abonnement à la fin de la semaine gratuite. Sinon, il sera automatiquement renouvelé et facturé. Les professionnels de santé sont à votre disposition de 8 h à 22 h tous les jours de la semaine. En dehors de la semaine gratuite, l’abonnement à l’application de télémédecine coûte 34,99 € par an ou 8,99 € par mois.

Source : Biloba