Black Adam : les premiers avis sont tombés, que vaut le nouveau film DC ?

Black Adam © DC Films

Black Adam sera-t-il vraiment le film le plus meurtrier du DCEU ? Nous le saurons bientôt puisque le long-métrage sortira le 19 octobre prochain dans nos salles. Il mettra en scène Dwayne Johnson dans le rôle-titre. 5000 ans après avoir acquis ses pouvoirs surnaturels, Black Adam retrouve sa liberté et s’apprête à appliquer son sens de la justice ici-bas.

La première mondiale du film a eu lieu mercredi soir. Dans la foulée, plusieurs journalistes ont pu partager leurs impressions à chaud sur Black Adam dont voici la dernière bande-annonce. Morceaux choisis.

Black Adam : les avis positifs

Brandon Davis (ComicBook) apprécie notamment la grosse dose d’« action épique et continue du film ». « Cela m’a donné immédiatement envie d’une suite avec une histoire plus fluide », souligne-t-il, saluant son côté bad-ass. De son côté, Erik Davis (Fandango) loue « l’action massive, les personnages instantanément attachants et le rythme formidable ». Et d’adresser un bon point à Dwayne Johnson qui « trouve le juste équilibre entre le côté dur à cuire menaçant de son personnage et son côté empathique ».

Dorian Parks (Geeks of Color) est également très enthousiaste au sortir de la projection. « C’était l’un de mes films les plus attendus de l’année et il ne m’a pas déçu. Les séquences d’action étaient incroyables, surtout celles avec la JSA (Société de justice d’Amérique, ndlr)« , assure le rédacteur qui a désormais de grands espoirs pour l’avenir du DCEU.

Ben Rolph (DiscussingFilm) assure que « Black Adam est le film le plus bourré d’action de DC à ce jour. C’est un manège à sensations non-stop axé sur le spectacle ». Et le rédacteur de saluer la performance « parfaite » de The Rock et celle de Pierce Brosnan qui « se démarque » en tant que Doctor Fate. « Le film fera vibrer les fans ! » promet-il.

À lire > Black Adam : trailer explosif, Dwayne Johnson ressuscite le DCEU

Black Adam : les avis négatifs

Tout le monde n’a pas été convaincu par le film. Sean Keane (CNET) déplore « le manque de profondeur émotionnelle, l’absence de sentiment de péril pour le personnage principal et les affrontements CGI ennuyeux ».

La déception est également grande du côté de Sean O’Connell (Cinema Blend). « Je n’ai pas aimé. Le scénario est ridicule. Les membres de la JSA sont sous-exploités. L’humour n’est pas seulement mauvais, c’est gênant. J’ai beaucoup aimé The Rock et je veux le voir dans un bien meilleur film. Les 30 dernières minutes sont un assaut CGI. Ce n’était pas pour moi… »