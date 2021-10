Blue Origin : le capitaine Kirk voyagera bientôt dans l’espace

Fin septembre, des rumeurs suggéraient que l’acteur de 90 ans serait présent sur le prochain vol de la compagnie Blue Origin. C’est aujourd’hui confirmé, l’interprète du célèbre capitaine Kirk de la série Star Trek sera de la partie et décollera le 12 octobre à bord du véhicule spatial New Shepard conçu par Blue Origin. Ce denier a par ailleurs réalisé avec succès son 17e vol le 26 aout dernier.

William Shatner – Crédit : wikimedia

Shatner sera accompagné par Audrey Powers, vice-présidente des missions et des opérations de vol de Blue Origin. Ceux-ci occuperont les deux dernières places du vaisseau. Les deux premiers sièges seront occupés par Chris Boshuizen, cofondateur de Planet Labs, et Glen de Vries, vice-président chargé des sciences de la vie et de la santé pour Dassault Systèmes.

L’annonce intervient quelques jours après qu’une vingtaine d’employés actuels et anciens de Blue Origin aient publié un essai évoquant leurs préoccupations concernant les pratiques de sécurité de l’entreprise. On pouvait ainsi y voir de nombreux auteurs de ce dernier affirmer qu’ils ne voleraient pas sur un véhicule Blue Origin. Cependant, le porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Nous nous en tenons à notre bilan de sécurité et pensons que New Shepard est le véhicule spatial le plus sûr jamais conçu ou construit. »

William Shatner à bord du New Shepard : un nouveau record sur le point d’être battu

Pour ce vol, Blue Origin a également prévu une liste stricte de conditions d’admissibilité, notamment des restrictions de taille et de poids. Les passagers doivent aussi être capables de monter sept étages d’escaliers en 90 secondes et de rester dans un siège fortement incliné pendant au moins 90 minutes.

Ce vol fera de William Shatner la personne la plus âgée à atteindre l’espace. Le précèdent record est détenu par Wally Funk, 82 ans, pionnier de l’aviation. Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin, a personnellement invité celui-ci à rejoindre son équipage. Avant lui ce fut John Glenn, premier américain à avoir accompli un vol orbital, qui effectua une dernière sortie dans l’espace à l’âge de 77 ans.

À lire aussi > Star Trek : vous pourrez parler avec William Shatner (capitaine Kirk) après sa mort

Source : space.com