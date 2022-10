Bluffant ! Les personnages de Game of Thrones recréés dans Elden Ring

Et si Tyrion Lannister s’aventurait sur l’Entre-Terre ? Un joueur d’Elden RIng s’est amusé à modeler les personnages de Game of Thrones dans le jeu de FromSoftware.

Tyron dans Elden Ring © Reddit u/Lady-Macdeath

Elden Ring est déjà sorti depuis huit mois mais certains y trouvent encore de nouvelles occupations. Les chasseurs de boss redoublent notamment d’inventivité, une joueuse ayant notamment vaincu Malenia avec un tapis de danse. D’autres joueurs s’attardent sur les mods mais aussi sur l’outil de création de personnages en s’inspirant de protagonistes phares de la pop culture. La sortie du spin-off de GoT House of the Dragon a forcément donné des idées à certains.

L’utilisatrice de Reddit Lady-Macdeath vient ainsi de dévoiler ses personnages Elden Ring calqués sur Game of Thrones. Et c’est notamment Tyrion Lannister qui semble le plus réussi, sa ressemblance avec l’original étant frappante.

Parmi les autres personnages modelés dans le jeu, on retrouve aussi Jaime Lannister, Daenerys Targaryen, Sandor Clegane « le limier », Brienne de Torth et même le terrifiant Roi de la Nuit. Les joueurs fans de la série apprécieront !

À lire > Elden Ring : ce mod remplace les boss par Thomas la locomotive

Game of Thrones s’invite dans Elden Ring

L’utilisatrice a même posté plusieurs vidéos où elle dévoile les différentes valeurs choisies pour faire naître les personnages GoT sur la plateforme d’édition. Après avoir incarné Dark Vador dans Elden Ring mais aussi Sauron, vous pouvez tout à fait entrer dans la peau des protagonistes de Game of Thrones en vous basant sur ces petits tutoriels. Voici par exemple le guide pour Tyrion :

À noter que Lady-Macdeath n’en est pas à son coup d’essai. Elle a également recréé d’autres personnages emblématiques comme le Joker, le Dr Emmet Brown de Retour vers le Futur, Raiden de Metal Gear Solid et Salad Fingers. Vous pouvez retrouver l’ensemble de son travail sur sa page Reddit.

Si vous souhaitez améliorer sensiblement les performances du jeu, vous pouvez opter pour le mod Remove Erd Tree qui, comme son nom l’indique, retire l’arbre géant d’Elden Ring. Et si d’aventure vous cherchez de nouveaux défis bien carabinés, vous pouvez vous inspirer de ce joueur très courageux qui dégomme les boss d’Elden Ring avec… les yeux bandés.