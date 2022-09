Elden Ring : vous pouvez désormais incarner Sauron !

Sauron dans Elden Ring – Crédit : YouTube Garden of Eyes

Sauron est au cœur de la série Les Anneaux de Pouvoir, préquel de la saga Le Seigneur des Anneaux qui a démarré en fanfare vendredi dernier sur Prime Video. Dès les premiers épisodes, Galadriel est persuadée que l’antagoniste rôde dans l’ombre, prêt à dévorer la Terre du Milieu à la moindre occasion… Et elle n’a pas tort !

En attendant de le voir dans la série, vous pouvez incarner Sauron dans un univers bien différent : celui d’Elden Ring. Mais quel est donc ce maléfice ? Vous l’aurez deviné, il s’agit d’un mod permettant aux joueurs de revêtir l’armure sombre de Sauron calquée sur celle qu’il arbore dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson. En revanche, il n’est pas possible d’être aussi imposant que le maître de l’anneau unique.

Fait amusant, ce n’est pas le seul antagoniste culte à s’être invité sur l’Entre-Terre ces dernières semaines. Un autre mod permet également d’incarner Dark Vador dans Elden Ring !

Quand Sauron s’invite dans Elden Ring

Encore en jachère, le mod Sauron a encore besoin d’être peaufiné avant d’être au point. Pour le moment, il reprend d’ailleurs les animations d’un autre mod. Vous pouvez le voir en action sur la vidéo ci-dessous concoctée par Garden of Eyes. Ici, Sauron affronte le boss Radagon of the Golden Order.

Pour récupérer ce mod, il faut souscrire sur le Patreon de MaxTheMiracle disponible ici. À noter qu’une autre vidéo montre à quoi ressemblerait un combat de boss contre Sauron. Une séquence impressionnante où le Seigneur Ténébreux prend la place de Radagon et déchaîne sa colère sur son adversaire. Pour goûter à ce combat ultime, rendez-vous sur le Patreon de Garden of Eyes.

Les nombreux mods disponibles permettent de varier les plaisir et profiter du jeu de FromSoftware sous un angle insolite. Comme celui-ci qui permet de remplacer les boss par… Thomas la locomotive. Les mods peuvent également bonifier l’expérience in game. On pense notamment à ce mod qui améliore grandement les performances d’Elden Ring en retirant l’arbre géant.