BMW ajuste ses tarifs avec des réductions allant jusqu’à 24 %

Dans un contexte de concurrence accrue et de pression sur les volumes, BMW a dû revoir sa stratégie tarifaire en Chine, y compris sur ses modèles électriques, afin de préserver sa présence dans le pays.

Comme l’ensemble des marques allemandes, BMW reste fortement dépendant du marché chinois. Toutefois, le constructeur bavarois résiste mieux que certains de ses concurrents directs. Entre 2021 et 2025, ses ventes y ont reculé d’environ 25 %, une baisse significative mais moins brutale que celle enregistrée par Porsche, dont les livraisons ont chuté de près de 50 % sur la même période. Pour limiter l’érosion de ses volumes, BMW a engagé une révision importante de ses prix, avec des réductions pouvant atteindre 24 % selon les modèles.

En Chine, BMW n’échappe plus à la bataille des prix

À Munich, le groupe évite toutefois de parler de guerre des prix. Le constructeur préfère évoquer une amélioration systématique de la valeur, une formulation qui masque un réalignement clair de la politique tarifaire. Cette évolution marque la fin d’un principe longtemps établi. Les véhicules de marques étrangères ne bénéficient plus automatiquement d’un positionnement prix supérieur à celui des constructeurs chinois.

Les baisses concernent principalement le haut de gamme, et les modèles électriques sont les plus touchés. La BMW i7 voit ainsi son prix diminuer de 15 %, voire 16 % pour la version i7 M70L. Par ailleurs, les versions thermiques de la Série 7 enregistrent des réductions plus limitées, comprises entre 11 et 12 %. Le recul le plus marqué concerne toutefois le BMW iX1 eDrive25L, dont le tarif chute de 24 %, passant de 299 900 RMB à 228 000 RMB. À ce niveau de prix, le modèle se rapproche désormais de SUV électriques chinois concurrents comme l’Aito M5 et le Xpeng G6.

Pour les mois à venir, BMW mise sur le lancement de nouveaux modèles spécifiquement adaptés au marché local, notamment les iX3 et i3 dans des versions à empattement allongé réservées à la Chine. L’objectif affiché reste ambitieux : maintenir des ventes annuelles autour de 600 000 véhicules, malgré un environnement de plus en plus compétitif.

Source : Automobile Propre