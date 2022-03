BMW Série 7 et i7 : écran 8K, design, performances, ce que l’on sait

Un mois avant la présentation de la BMX Série 7 et de la BMW i7, quelques informations prometteuses ont été révélées sur ces deux modèles. On fait le point.

La BMW i7 sera présentée le mois prochain

BMW s’est fait une place sur le marché des véhicules entièrement électriques. À l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue ce mercredi, le constructeur a révélé quelques informations croustillantes sur ses futurs flagships. Le mois prochain, nous découvrirons en long et en large les courbes et la fiche technique de la nouvelle Série 7. Celle-ci est dotée d’un moteur à combustion interne avec des groupes motopropulseurs hybrides légers et hybrides rechargeables.

Dans le même temps, le fabricant lèvera le voile sur la BMW i7 qui viendra grossir sa flotte de véhicules 100 % électriques à l’instar du SUV BMW iX (370 kW) et du coupé i4 (250 à 400 kW). D’après Autobild, le nouveau modèle devrait surpasser ses homologues grâce à une puissance d’au moins 478 kW. En outre, BMW annonce une autonomie se nichant entre les 580 – 610 km. Soit un tantinet moins que les 629 km de la iX

En attendant de connaître plus en détail les performances des deux bête, BMW a indiqué avoir modifié la signature lumineuse et la calandre pour obtenir « un design moderne et distinctif ». Les flagships seront notamment dotés de phares composés en partie de « verre de cristal ». Du reste, la nouvelle calandre sera éclairée, comme c’est déjà le cas sur le X6.

BMW Série 7, i7 : comme au cinéma

Dans l’habitacle, le constructeur a mis les petits plats dans les grands. La Série 7 2023 et l’i7 embarqueront l’interface intuitive iDrive. Au menu également : un système d’éclairage ambiant flambant neuf et un nouveau toit ouvrant doté d’une fonction d’éclairage « Sky Lounge ». Un autre éclairage mystérieux, équipé de nouvelles fonctions et d’un retour haptique, a également été teasé par BMW.

Par ailleurs, les passagers devraient être séduits par le « Theatre Screen ». Il s’agit d’un écran 8K long de 30,9 pouces qui permettra de les divertir sans relâche à l’arrière. Celui-ci sera visiblement rétractable, sortant du toit de la voiture sur demande. Les plateformes de streaming populaires seront compatibles, permettant de bénéficier d’une expérience cinématographique de haute-voltige pendant le trajet.

On est également curieux de savoir si les deux voitures pourront se garer toutes seules en cas de problème comme la BMW iX xDrive50.

Source : Auto Evolution