Bon plan Air Fryer : le Moulinex Easy Fry Max 5L s’effondre à 59,99 € chez Boulanger !

La Moulinex Easy Fry Max tombe à 59,99 € au lieu de 138,99 € chez Boulanger. Une remise massive de près de 80 € sur une friteuse sans huile 5 litres capable de nourrir toute la famille. Le genre d’offre qui ne reste pas longtemps en ligne !

Les Airfryers se sont imposées ces dernières années comme des appareils incontournables en cuisine. Plus rapides qu’un four traditionnel, moins énergivores et capables de cuire avec très peu d’huile, ils séduisent aussi bien pour les repas du quotidien que pour les grandes tablées.

Boulanger vous offre aujourd’hui une promotion exceptionnelle, on voit rarement un modèle grande capacité signé par une marque comme Moulinex à ce prix. Et encore moins avec autant de programmes intégrés !

5 L de capacité et 10 programmes : un modèle pensé pour les familles

Avec ses 5 litres, le Easy Fry Max peut servir jusqu’à 6 personnes sans difficulté. Frites croustillantes, poulet rôti, pizza, légumes grillés ou même desserts : ses 10 programmes automatiques simplifient tout. On sélectionne, on lance, et c’est déjà prêt.

La cuisson à air chaud permet de préparer des plats avec peu ou pas d’huile, tout en conservant du croustillant. Résultat : des recettes plus légères, mais toujours gourmandes. Et surtout, une cuisson annoncée jusqu’à 46 % plus rapide qu’un four classique.

Une air fryer grande capacité à prix cassé

En plus, ce modèle permet de faire jusqu’à 70 % d’économie d’énergie par rapport à un four traditionnel. À l’heure où la facture électrique grimpe, ce n’est pas un détail. À 59,99 € au lieu de 138,99 €, ce Moulinex Easy Fry Max devient tout simplement l’un des meilleurs rapports capacité/prix du moment. Si vous envisagiez de passer à la friteuse sans huile, difficile de trouver plus agressif que cette offre.

