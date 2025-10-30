Bon plan Darty : jusqu’à 100 € de réduction sur vos achats d’électroménager ce week-end !

Darty lance une opération spéciale valable du jeudi 30 octobre à 9h jusqu’au dimanche 2 novembre à 23h59 : 50 € offerts dès 500 € d’achats, et 100 € offerts dès 1000 €. Une remise idéale pour s’équiper en électroménager sans attendre le Black Friday.

Trouver un bon lave-linge, un réfrigérateur fiable ou un four performant sans exploser son budget relève souvent du parcours du combattant. Bonne nouvelle : Darty simplifie les choses ce week-end avec une offre doublement avantageuse sur tout le gros électroménager. En plus des promotions déjà en cours, l’enseigne accorde jusqu’à 100 € de remise immédiate selon le montant du panier.

Une opération qui tombe à pic pour toutes celles et ceux qui veulent renouveler leurs appareils avant le Black Friday. Entre la livraison rapide, l’installation à domicile et le service après-vente Darty, c’est l’opportunité rêvée pour s’équiper en profitant de prix vraiment compétitifs.

Une double remise à ne pas manquer

Jusqu’à 100 € de réduction immédiate s’applique sur le rayon gros électroménager grâce à deux codes distincts :

GEM50 : 50 € offerts dès 500 € d’achats

: 50 € offerts dès 500 € d’achats GEM100 : 100 € offerts dès 1 000 € d’achats

L’opération est multicanale, c’est-à-dire qu’elle est valable aussi bien en ligne qu’en magasin, et elle est cumulable avec les promotions déjà en cours (sauf celles nécessitant un autre code promotionnel). Cela inclut donc les remises directes et les ventes flash déjà actives. Un bon moyen de profiter d’un prix encore plus bas sur les grandes marques du secteur, comme Samsung, Bosch, LG ou Whirlpool.

Une offre à saisir avant le week-end

Cette opération, valable uniquement jusqu’au dimanche 2 novembre à 23h59, est l’une des plus intéressantes du moment pour équiper sa maison. Avec des réductions cumulables et applicables sur une large sélection, c’est le moment idéal pour investir dans un nouvel appareil ou anticiper un achat avant le Black Friday.

