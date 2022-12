Bon plan : le pack RMC Sport + beIN SPORTS + Amazon Prime + Ligue 1 à seulement 25 €/mois

RMC Sport propose en ce moment un joli pack qui vous permet de suivre les meilleures des compétitions européennes et mondiales pour 25 €/mois avec engagement un an et 42 euros par mois sans engagement.

RMC Sport lance le pack idéal pour les fans de sport – JESHOOTS.com/Pexels

C’est Noël avant l’heure chez RMC Sport. Pour bien débuter le mois de décembre, la chaîne relance l’un de ses meilleurs packs pour les fans de sport. À l’heure actuelle, il est ainsi possible d’avoir RMC Sport, beIN SPORTS, Amazon Prime et Ligue 1 pour seulement 25 €/mois pendant 6 mois, puis 37 €/mois. Pour ce prix, vous devez vous engager pour 12 mois. Si vous ne voulez pas d’engagement, le pack est aussi disponible sans engagement, mais au prix de 42 €/mois (au lieu de 59,97 €/mois).

Profiter de ce bon plan



Un pack complet pour pas cher

À 25 €/mois, vous aurez accès aux chaînes RMC Sport, beIN SPORTS, Prime Video et Amazon Prime sur votre téléviseur, ordinateur, tablette, smartphone ou console.

Avec la Fifa World Cup Qatar 2022 qui est actuellement en cours, vous ne raterez aucun match sur beIN SPORTS, lequel diffusera aussi les coupes anglaises, le FA Cup et le Carabeo cup. Si vous êtes fan de basket-ball, vous y trouverez également votre bonheur étant donné que la chaîne diffuse la NBA et les matchs de la ligue américaine de basket, sans oublier la Betclic Elite et le basket français. D’autres compétitions sont également retransmises en direct sur beIN SPORTS, dont le handball, le rugby européen, le tennis mondial, etc.

Souscrivez à cette offre et profitez de tous les matchs de la coupe du monde au Qatar



Sur RMC Sport, vous pourrez suivre la plupart des matchs de l’UEFA Europa League et ceux de l’Europa Conference League. Les amateurs de sport de combat pourront aussi y suivre le meilleur du MMA et les championnats du monde de boxe.

Prime Video diffusera de son côté des rencontres de Ligue 2 BKT, les matchs du tournoi Roland-Garros et plein de documentaires, séries exclusives et films.

Bref, avec un abonnement RMC Sport + beIN SPORTS + Amazon Prime + Ligue 1, vous aurez accès aux meilleures des compétitions sportives, mais surtout de football. Dès la reprise de la compétition au mois de février prochain, vous profiterez de l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League. Le pack vous permettra également d’accéder à 8 matchs par journée de Ligue 1 Uber Eats, mais aussi ceux des plus grands championnats européens (Liga, Serie A, Bundesliga, etc.).