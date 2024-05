Cette friteuse Easy Fry Compact est à 50 € seulement chez Amazon

Chez Amazon, pour la fin des French Days, cette friteuse sans huile de Moulinex est en promotion et passe à seulement 50 €.

Actuellement, les friteuses sans huile sont nombreuses sur le marché et tout les tarifs sont proposés. Si vous souhaitez découvrir ce mode de cuisson sans vous ruiner, voici une belle offre à saisir. Actuellement, la friteuse Easy Fry Compact de Moulinex passe à 50 € au lieu de 85,99 €.

La friteuse Easy Fry Compact de Moulinex est en promo pour les French Days

Affichée à 60 € dans le cadre d’une offre à durée limitée, cette friteuse proposée chez Amazon voit son prix chuter de 10 € supplémentaire grâce à ce code promo à copier/coller : FD10. Attention, cependant s’agissant de la dernière ligne droite des French Days chez Amazon, il va falloir faire vite pour valider votre commande.

Pour vous aider à vous décider, voici quelques informations à connaître sur ce modèle de chez Moulinex. Cette friteuse propose donc au total 10 programmes de cuisson différents qui vous permettront de faire votre choix parmi votre plat à préparer. Grâce à l’appareil, vous pourrez donc cuire vos frites mais aussi de la viande, du poisson et des légumes, ce qui vous permettra de manger sainement. Sachez également pour le côté pratique que le panier de cuisson passe au lave-vaisselle.

Concernant sa consommation d’énergie, la friteuse vous permettra de faire quelques économies puisqu’elle consomme jusqu’à 70 % d’électricité en moins et cuit 39 % plus rapidement qu’un four traditionnel tout en utilisant 90 % de matière grasse en moins.

Cependant, si vous avez des doutes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures friteuses sans huile, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de valider votre commande chez Amazon.