BYD casse les prix de ses voitures électriques en France, mais il faut faire vite

Crédit : Mohammad Fathollahi / Unsplash

C’est la fête jusqu’au 30 septembre chez BYD. Le constructeur chinois, victime de la préférence désormais européenne du bonus écologique, ne profite plus de la généreuse subvention sur les véhicules électriques. Peu importe, s’il permettait d’économiser jusqu’à 4000 euros sur la facture, BYD va au-delà en proposant des réductions monstres sur ses certains de ses modèles jusqu’au 30 septembre, avec jusqu’à 8000 euros de remise. Voici lesquels.

Les modèles électriques Dolphin, Seal et Atto de BYD sont en promotion

C’est tout d’abord la Dolphin qui est éligible. Ce modèle a beaucoup fait couler d’encre depuis son lancement à moins de 9000 euros en Chine. Dans nos contrées, le véhicule doit obéir à des normes de sécurité bien plus strictes et sa conception est différente. Son prix s’en ressent, également à cause des taxes sur les véhicules importés dans l’UE.

Habituellement vendue 33 990 euros, la Dolphin dans sa variante COMFORT est proposée à 26 990 €jusqu’à fin septembre, soit une baisse de 7 000 €. Le véhicule est également éligible à une offre de location longue durée à 199 euros par mois, mais avec un premier loyer de 1 500 €. Attention, il faudra aussi s’engager pendant 49 mois et rouler au maximum 10 000 kilomètres par an.

Dans la catégorie des SUV électrique, c’est l’Atto 3 COMFORT qui est éligible à l’offre de BYD. À 29 990 €, son prix prix habituel de 37 990 € baisse de 8 000 € ! Ainsi, il vient sérieusement concurrencer le Model Y dont les prix ont récemment augmenté. Pour rappel, le SUV de BYD offre une autonomie de 420 kilomètres en cycle WLTP.

Pour ceux qui cherchent un véhicule plus premium, la berline Seal et ses 570 kilomètres d’autonomie sont également proposés à tarif réduit, plus précisément la version Design, la moins chère. Habituellement vendue 46 990 €, elle n’est plus qu’à 42 990 € grâce à une remise de 4000 €.

Le pendant SUV de la Seal, le Seal U lancé en Europe en janvier est aussi en promotion, mais seulement dans sa variante hybride. Cet autre concurrent du Tesla Model Y est habituellement vendu 41 890 € : avec une remise de 1900 €, il est disponible jusqu’au 30 septembre à 39 990 € toutes taxes comprises.

Ces réductions seront-elles suffisantes pour que le constructeur chinois trouve des clients ? Car pour l’instant, BYD a bien du mal à convaincre les consommateurs français.