BYD lance son premier camion hybride et il est doté de technologies impressionnantes

Le BYD T5 est un camion léger hybride doté de belles technologies

On retrouve le premier moteur à fil plat au monde ou encore un refroidissement direct de la batterie

Ce camion léger hybride pèse 4,5 tonnes et se destine à une utilisation urbaine

BYD ne cesse de progresser dans le domaine des voitures électriques. Le constructeur a ouvert une concession à deux pas des Champs-Élysées pour y vendre ses modèles. Mais l’entreprise chinoise se lance aujourd’hui sur un nouveau secteur avec un camion léger hybride.

Un camion léger hybride doté de belles technologies

Le BYD T5 est un modèle destiné à une utilisation urbaine d’un poids de 4,5 tonnes. Ce véhicule est doté d’une batterie, d’un moteur électrique et d’un système de commande électrique, tous conçus par la firme. Ce nouveau modèle profite aussi d’un moteur 1,5T à haut rendement qui promet une efficacité thermique maximale de 41%.

Preuve que BYD ne fait rien comme les autres, le refroidissement direct de la batterie assure une autonomie prolongée : environ 9,2 litres aux 100. Le moteur à fil plat, premier au monde, a une puissance maximale de 150 kW. Au niveau de l’habitacle, le BYD T5 dispose d’un tableau de bord Di-Link qui permet de connecter un smartphone ou d’utiliser des commandes vocales, selon les préférences du conducteur.

Il va sans dire que le BYD T5 s’adresse à un certain profil de conducteurs à la recherche d’un camion léger qui a les avantages de l’hybride. Tout le monde ne roule pas à bord de ces véhicules et si rien n’a été dévoilé quant à un possible lancement européen, on imagine que son prix sera très attractif.

Ce nouveau modèle rejoint les véhicules qui seront présentés lors au Festival of Speed de Goodwood 2024, du 11 au 14 juillet. Sans oublier la véritable vitrine du constructeur, la BYD Seagull avec son prix cassé d’à peine 9000 euros. L’entreprise ne cesse de progresser sur le marché mondial de l’automobile comme d’autres firmes chinoises, par exemple Xiaomi avec son SU7.