Quels jeux de société de stratégie offrir à Noël 2020 ?

Noël arrive, et c’est déjà un véritable casse-tête qui se profile. Le contexte en plus de la fermeture des boutiques physiques risquent de créer de gros problèmes dans notre recherche de cadeaux et nous pousse à revoir notre stratégie d’approche de cet événement si particulier pour les plus petits, mais aussi les plus grands.

Alors, la stratégie parlons-en ; c’est un des piliers du monde du jeu de société, on s’est dit que faute d’avoir de l’aide et des conseils en magasin, on allait vous aider à faire vos choix ! Ainsi, nous avons demandé à nos spécialistes de ludum.fr de nous aider à réaliser un petit top 5 des jeux de société de stratégie à offrir pour Noël.

Les petites bourgades, petite ville, mais grand jeu !

Les petites bourgades – Crédit : Lucky Duck Games

Nombre de joueurs : 1 à 6 joueurs

Âge : à partir de 14 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : Lucky Duck Games

Auteur : Peter McPherson

Illustrateur : Matt Paquette, Gong Studios

Si vous êtes attirés par tout ce qui est stratégie et réflexion. Les petites bourgades est un jeu fun et entraînant dans lequel vous devez avancer le plus vite possible dans la construction de votre ville tout en faisant attention à vos adversaires !

Les petites bourgades est un jeu aussi génial que simple, le but est de collecter des ressources correspondant à des bâtiments et de les placer de la bonne manière pour pouvoir faire apparaître vos bâtiments. A chaque tour, les joueurs choisissent une ressource que tout le monde prend et place sur son plateau de jeu. Le but étant de reproduire les figures des bâtiments sans se retrouver bloqué. Chaque bâtiment équivaut à un nombre de points précis, à vous de choisir votre stratégie pour avoir la meilleure ville ! La partie se termine lorsque les joueurs ne peuvent plus cumuler de ressources, ainsi les joueurs comptent leurs points de victoire et la meilleure bourgade l’emporte.

Les petites bourgades vous offrent une partie pleine de rebondissements où se mêlent stratégie et sens du placement, sans oublier un sens aigu de l’observation pour pouvoir bloquer vos adversaires !

Dominion, dominez le monde médiéval !

Dominion – Crédit : Ystari

Nombre de joueurs : 1 à 6 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Ystari

Auteur : Donald X. Vaccarino

Le jeu parfait de deckbuilding dont la valeur n’est plus à prouver ! Simple et facile à comprendre, il a inspiré des générations entières de jeux de deckbuilding, alors comment ne pas le placer dans cette liste ? Le jeu parfait de stratégie à offrir pour Noël.

Dans Dominion, le but est de faire prospérer son village, vous incarnez un chef plein d’ambitions qui veut étendre et faire grandir son royaume sur les terres alentour. Mais tout n’est pas si simple, les chefs des villes autour aussi veulent faire comme vous. Récoltez des pièces d’or, et achetez des cartes d’actions ou des maléfices pour vos adversaires pour faire grandir votre royaume. Écrasez vos adversaires et devenez les maîtres incontestés de votre province ! À la fin de la partie, celui qui a collecté le plus de points de victoire l’emporte.

Entre stratégies d’attaques, de défenses et d’avancées, Dominion vous transporte au cœur d’un monde médiéval où les maîtres mots sont conquête et victoire ! Vous sentez-vous capable de mener votre peuple vers la richesse et le développement ? N’attendez plus et devenez un véritable dominateur !

Kitara, bâtissez votre empire sauvage !

Kitara – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 40 minutes

Éditeur : Iello

Auteur : Eric B. Vogel

Illustrateur : Miguel Coimbra

Quoi de mieux pour Noël que d’offrir un véritable voyage, avec Kitara plongez au cœur d’une Afrique sauvage pleine de tension dans laquelle les héritiers du royaume de Kitara se livrent une bataille féroce pour réunifier l’empire !

Kitara vous plonge dans un monde magique dans lequel vous apprendrez à dompter vos héros, pour mener votre empire à la victoire ! Pour jouer, c’est facile : le jeu se déroule en 2 phases, le recrutement de votre troupes et la conquête en déplaçant vos soldats. Chaque joueur tire des cartes qu’il place devant lui et qui lui proposeront des actions. Plus le joueur garde ses cartes, plus il possède de choix de stratégie de conquête pour vaincre ses adversaires. Menez vos troupes au combat, faites reculer vos adversaires et devenez le nouveau roi de Kitara !

Un pur jeu de stratégie et de déplacement dans lequel tous les coups peuvent être décisifs dans un jeu de conquête plein d’adrénaline où votre sens de la victoire et de l’anticipation seront vos meilleurs alliés !

Res Arcana, encore plus de magie pour Noël !

Res Arcana – Crédit : Sand Castle Games

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 12 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Sand Castle Games

Auteur : Thomas Lehmann

Illustrateur : Julien Delval

Dans Res Arcana incarnez un mage et luttez pour des monuments antiques, des lieux de puissance et des titres du roi des arcanes. Utilisez vos essences arcaniques pour créer de mystérieux artefacts, activez leurs pouvoirs, décuplez votre puissance, prenez le contrôle de dragons et remportez la partie !

Le principe du jeu est simple, emmagasinez les cartes d’artefact dans votre main, payez leurs coûts et posez-les pour récupérer des points de victoire. Au fil de la partie, achetez des monuments et des lieux de puissance pour vous assurer des points et surtout vous fournir des essences. De nombreux éléments de jeu possèdent un ou plusieurs pouvoirs. Ils ont des coûts et produisent des effets. À vous de choisir la stratégie payante pour arriver en premier à récupérer 10 points de victoire et remporter le titre de roi des Arcanes !

Devenez le meilleur mage dans un combat sans merci, où la lutte sera terrible pour le contrôle des monuments et des lieux de puissance ; renforcez vos pouvoirs magiques et remportez le titre tant convoité de Roi des Arcanes !

Carcassonne, participez à la création d’une des plus grandes cités médiévales !

Carcassonne – Crédit : Zman Games

Nombre de joueurs : 2 à 5 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Zman Games

Auteur : Klaus-Jürgen Wrede

Illustrateur : Anne Pätzk, Chris Quilliams

Carcassonne est le jeu de stratégie de tuile par excellence comme en attestent ses belles récompenses avec notamment un Spiel des Jahres et un Deutscher Spiel Preis. Plongez dans une lutte directe avec vos adversaires dans le contrôle des routes, châteaux, champs ou abbayes.

Pour jouer, chaque joueur prend une tuile et la place pour créer le décor du jeu. Il peut choisir d’y placer ses soldats qui auront la lourde mission de rapporter des points. Chaque soldat se place dans une zone qui correspond à un nombre de points, une fois la zone conquise le soldat revient et vous marquez des points. Le but étant de marquer le plus de points possible avant l’épuisement des tuiles. Parviendrez-vous à placer vos soldats aux bons endroits tout en bloquant vos adversaires ? N’attendez plus et rendez-vous à Carcassonne !

Simple et addictif, Carcassonne vous plonge dans une atmosphère de conquête où votre stratégie sera votre cheval de bataille dans un combat sans relâche !

Comme vous l’aurez deviné entre les succès indémodables et les nouvelles pépites, les jeux de stratégie ont le vent en poupe et ne vous inquiétez pas, si vous n’avez pas trouvé le jeu qu’il vous manque, l’équipe de ludum.fr vous a concocté unee.